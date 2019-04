Nye rekorder på Wall Street

S&P 500 endte dagen med en oppgang på 0,88 prosent til 2.933 poeng, og har dermed slått rekorden fra 20. september i fjor.

Nasdaq endte på sin side opp 1,32 prosent til 8.120 poeng, også over rekorden fra 29. august i fjor.

Selskaper som Coca-Cola, Twitter, Lockheed Martin og United Technologies har levert bedre enn ventet tirsdag.

Twitter endte opp 15,62 prosent, mens Coca-Cola og United Technologies steg henholdsvis 1,71 og 2,26 prosent.

Captrust Advisors mener rekordnivåene i første kvartal kan forsvares.

– Aksjenedsalget i fjerde kvartal forhindret faktisk en resesjon fordi beslutningstagerne svarte ekstremt raskt. Både president Xi (Kina) og president Trump dempet retorikken, og USAs sentralbanksjef Jerome Powell snudde kursen, sier Kevin Barry i Captrust Advisors til CNBC.

Snap Inc., som eier bildedelingstjenesten Snapchat, leverte sin resultatrapport etter at New York-børsen stengte tirsdag kveld.

Tallene var bedre enn ventet og aksjen stiger dermed over 8 prosent i etterhandelen.

Snap var også blant selskapene som leverte bedre enn ventet i første kvartal.

Selskapet melder om et tap på 10 cent per aksje i kvartalet som endte i mars, mot ventet tap på 12 cent per aksje.

Daglige aktive brukere økte med 4 millioner i kvartalet – det dobbelte av hva som var ventet på forhånd, ifølge Marketwatch.

Omsetningen kom på 320 millioner dollar, opp fra 230,7 millioner dollar i samme periode året før. Det var på forhånd ventet en omsetning på 306 millioner dollar.

eBay med resultatvekst



Netthandel-giganten eBay leverte også resultater over forventningene tirsdag kveld.

Selskapet fikk et nettoresultat på 518 millioner dollar i første kvartal, opp fra 407 millioner dollar i samme kvartal året før.

Det ga et justert resultat per aksje på 57 cent, opp fra 40 cent per aksje året før.

Selskapet omsatte for 2,6 milliarder dollar i kvartalet. Det er på linje med omsetningen i samme kvartal i fjor, men like over forventningene om 2,58 millioner dollar, ifølge Refinitiv-data, melder Reuters.

Ebay-aksjen satte fart etter at tallene ble publisert, og er i skrivende stund opp over 5 prosent i handelen etter stengetid på Wall Street.