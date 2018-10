S&P 500 mot verste fall på seks måneder

Tre timer ut i handelen onsdag er Dow Jones og S&P 500 ned henholdsvis 1,45 og 1,51 prosent.

For sistnevnte går det mot den verste handelsdagen siden 6. april, da indeksen den stengte ned over to prosent.

Teknologitunge Nasdaq er i enda hardere vær, og er ved 18.30-tiden ned 2,16 prosent.

Blant tungvekterne drar både Amazon (-3,13 prosent), Netflix (-6,69 prosent), Apple (-1,6 prosent), Alphabet (-2,2 prosent) og Facebook (-2,04 prosent) indeksen nedover.

Nedgangen kommer etter en oppgang i renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner. Onsdag ligger renten på 3,23 prosent, som er det høyeste nivået siden 2011.

Samtidig er renten på de toårige statsobligasjonene på det høyeste nivået siden 2008. Oppgangen fikk et ytterligere løft av positive data for produsentprisene for september måned, som kom onsdag.

Tung oktober så langt

Til tross for at vi kun er inne i månedens tiende dag er det så langt kun nedgang i sikte for de store indeksene.

Siden vi gikk inn i oktober måned har S&P 500 og Dow Jones falt henholdsvis i overkant av 2,5 og 1,7 prosent, ifølge CNBC. Teknologitunge Nasdaq er ned mer enn 6 prosent.

Dersom onsdagen ender med nedgang ved børsdagens slutt, betyr det at S&P 500 har falt fem dager på rad. Det har den ikke gjort siden 2016. Samtidig har indeksen falt under sitt 50-dagers gjennomsnitt – et mål som følges tett av investorer.

De økte rentene, som betyr høyere lånekostnader for bedriftene, samt et kraftig salg av teknologiaksjer, pekes på som årsak til det brede fallet.

– Folk vil ut av de høytstående teknologinavnene nå, sier Larry Benedict, sjef for The Opportunistic Trader, til CNBC, og legger til at det kan være mer smerte i vente for teknologiaksjene.

Konkurranse fra obligasjonsmarkedet

Oppgangen i obligasjonsrentene har fått god støtte av positive makrodata den siste tiden, som også har økt forventningene om sannsynlighet for flere rentehevinger fra sentralbanken det neste året, skriver Reuters.

Tradisjonelt sett har det vært dragkamp om kapital mellom obligasjons- og aksjemarkedet. De siste ti årene har imidlertid obligasjonsmarkedet dratt i tauet med en arm på ryggen, mener investeringssjef og partner i Cresset Wealth Advisors, Jack Ablin.

– Markedet for kortvarige obligasjoner begynner å bli et fristende sted å være. Denne foreldreløs-statusen som aksjemarkedet har nytt de siste 10 årene, begynner å forsvinne og endelig få litt konkurranse fra obligasjonsmarkedet, sier Ablin til Reuters.

Også dollar-indeksen faller onsdag, ned 0,24 prosent, mens euroen har styrket seg på håpet om at en brexit-avtale kan komme i stand før fristen.

Europeiske børser falt også bredt onsdag ettermiddag, spesielt etter at Wall Street åpnet ned.