Varehandel-verdier for 255 milliarder forduftet på Wall Street

Det hele begynte med at butikkjeden Macy's onsdag ettermiddag sendte ut resultatvarsel, hvor prognosene for både omsetningen og resultatet ble kuttet. Det fikk Macy's aksjen til å stupe på Wall Street fra start, og endte ned rundt 18,2 prosent, som ifølge Market Watch det største børsfallet for kjeden noen sinne.

Men frykten for at de dårlige resultatene ikke bare gjaldt Macy's smittet raskt over på mange av konkurrentene, og både Kohl's, Nordstrom og Target hadde en svært dårlig dag på børs.

Indeksen som følger varehandelselskapene på S&P 500 er ned 1,73 prosent.

Milliardverdier forduftet

Mer enn 30 milliarder dollar, eller 255 milliarder kroner, forduftet i børsverdi i løpet av torsdag kveld.

Grunnet til at markedet er bekymret for hele bransjen, er ifølge analytikere Financial Times har snakket med at man tror kjedene kan ha bygget opp for mye varer på lager som de ikke fikk solgt rundt Black Friday og før jul.

Det gikk spesielt dårlig med kategoriene: klokker, kosmetikk og sportsbekledning for kvinner.

– Det ser ut som lageroppbyggingen har økt, noe som tvinger kjedene til å øke kampanjetrykket. Det er bra for kundene, men ikke for bransjen, sier analytiker Simeon Siegel ved Instinet til avisen.

I resultatvarslet skriver selskapet at den totale veksten, for både salg i butikk og på nett, vokste bare med 1,1 prosent i 2018.

Toppsjefen i Macy's, Jeff Gennette, sa i en uttalelse at salget rundt Black Friday startet sterkt, men utover julesesongen falt omsetningen, og det tok seg ikke opp igjen før den siste uken før jul.

Også akkurat den siste uken før jul reddet den norske varehandelen, ifølge Virke.

Renter og resesjon

Årsakene til at omsetningen synker i USA kan også ha med å gjøre at sentralbanken har skrudd opp renten flere ganger, og

Forbrukernes forventninger til 2019 har også vært synkende, og kom inn under forventet i slutten av desember.

Analytikere Reuters snakket med mener at typiske varehus som Macy's ikke har fulgt med i timen over mange år, og vil slite om en nye resesjon slår inn.

– Den øvrige varehandelen kan tilby stor verdi i form av butikker og netthandel, men varehus som Macy's står utenfor denne trenden, de har ikke klart å kombinere luksus med netthandel, sier aksjeanalytiker Jeff Yastine i Banyan Hill Publishing.

Større trend

Det er for øvrig langt ifra noe amerikansk fenomen, for varehandelen har også seg en trøkk også i Europa og Norge.

Rett før jul varslet XXL om at også deres salg var på skuffende nivåer etter blant annet å ha bommet på Black Friday, og priset seg for lavt.

Selvet symbolet på endringen i varehandelen er H&M som har slitt med svake tall over en lengre periode, og hvor aksjen er ned 15,93 prosent det siste året.

Men også netthandel-selskapene leverer lavere salgstall enn antatt, og det britiske motehuset Asos falt 39 prosent på børs etter skuffende tall, som også dro med seg Zalando og Boozt.