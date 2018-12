Wall Street faller kraftig etter Fed-beslutning

De amerikanske børsindeksene snudde markant i minus under Federal Reserve-sjef Jerome Powells pressekonferanse onsdag.

Aksjemarkedets første reaksjon da den amerikanske sentralbanken kunngjorde sin rentebeslutning var skuffelse, før det hentet seg noe inn igjen – og så snudde til minus da Fed-sjefen begynte å snakke.

Ved stengetid var Dow Jones-indeksen ned 1,49 prosent og endte dermed på den laveste sluttkursen så langt i år.

Nasdaq Composite stengte ned 2,17 prosent og S&P 500 ned 1,54 prosent.

Reagerte med skuffelse



Fed besluttet å heve renten med 25 basispunkter til intervallet 2,25-2,5 prosent. Samtidig kunngjorde sentralbanken at det senker renteprognosene for neste år fra tre til to hevinger.

Det var likevel ikke nok til å glede markedene, forklarer Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum:

– Det er alltid litt vanskelig å tolke reaksjonen, men umiddelbart ser man en skuffelse over at Fed signaliserer videre innstramming i pengepolitikken. Fed gjør en liten nedjustering, men den er mindre enn det markedene håpet på, sier han.

Partner Jamie Cox ved Harris Financial Group sier til Reuters at han tror markedene ønsket et tydeligere signal om pause i hevingene.

Det var bredt ventet at Fed ville heve renten på dette rentemøtet, men det var knyttet stor spenning til de fremtidige renteprognosene.

Tungt tek-fall



Onsdag ettermiddag kom dessuten meldingen om at Washington, D.C. velger å saksøke Facebook etter Cambridge Analytica-skandalen.

Nyheten i kombinasjon med Feds rentebeslutning sendte selskapet kraftig ned på Nasdaq. Facebook-aksjen endte til slutt ned 7,25 prosent.

Også den teknologitunge Nasdaq-indeksen fikk det tungt og falt 2,17 prosent.

Det var særlig Apple (-3,12 prosent) og Amazon (-3,16 prosent) som i tillegg til Facebook bidro til fallet.