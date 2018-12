Stigende frykt for «government shutdown» sendte de amerikanske børsene markant ned også fredag.

Dow Jones faller over 400 poeng, og avslutter dermed det som ble den verste uken for indeksen siden finanskrisen, ifølge CNBC. Indeksen styrer nå mot den verste desember-måneden siden 1931.

Med et fall på 1,82 prosent fredag, stenger Dow på 22.445 poeng – mer enn 4.000 poeng under sin «all time high» som indeksen nådde 3. oktober i år.

For uken er Dow ned nesten 7 prosent.

Samtidig har Nasdaq-indeksen falt over 20 prosent fra toppen i oktober, og er offisielt i såkalt «bear-market».

I fredagens handel falt Nasdaq Composite 2,99 prosent, mens S&P 500 er ned 2,06 prosent.

Teknologigigantene fikk juling



Blant aksjene som bidro mest til å trekke ned Nasdaq, var Twitter.

Torsdag la Amnesty frem en rapport som viste at det er mye seksuell trakassering mot kvinner på det sosiale mediet. Aksjen falt 11 prosent. Fredag fortsatte fallet ned 6,76 prosent.

Også de andre store teknologigigantene falt. Facebook var ved stenging ned 6,33 prosent for dagen. Amazon falt 5,71 prosent og Netflix 5,45 prosent. Alphabet og Apple på sin side klarte seg med et fall på «bare» 3,16 og 3,89 prosent.

«Shutdown» rykker nærmere



Fredag kveld norsk tid sier president Donald Trump at det er veldig sannsynlig med en såkalt shutdown, en stenging av mange amerikanske offentlige etater, som følge av konflikten om USAs statsbudsjett.

Trump har nemlig avvist Senatets forslag til budsjett, fordi det ikke er satt av nok penger til å bygge hans ønskede grensemur mot Mexico.

President i Sri-Kumar Global Strategies, Komal Sri-Kumar, roper varsku.

– Meldingen folk bør ta med seg, spesielt om det blir en langvarig «shutdown», er at utsiktene for aksjer ikke er god, sa Sri-Kumar til CNBC fredag kveld.

– Det er mange tegn nå som tyder på at vi kanskje ser på en ressesjon. Jeg vil si at risikoen her er at flere ting skjer på en gang: Handelskrigen kommer ikke til å ende med det første, og Fed har totalt feilvurdert markedet når det foreslås to (rente)hevinger til neste år, fortsetter han.

Federal Reserves New York-sjef John Williams sier at sentralbankens melding onsdag ikke var like duete som folk håpet på, ifølge CNBC.

– Men på den annen side snakket Powell om tallavhengighet og sa at hvis nøkkeltallene ikke leverer vil Fed la være å heve igjen, sier Williams ifølge nyhetskanalen.

Ved stenging torsdag var Dow Jones ned 1,99 prosent, S & P 500 ned 1,58 prosent og Nasdaq Composite ned 1,63 prosent. Også onsdag falt de tre toneangivende indeksene.

Wall Street holder åpent halv dag på julaften.