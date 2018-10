Wall Street starter dagen med oppgang

Etter gårsdagens aksjeras på Wall Street, peker de toneangivende indeksene oppover torsdag.

Den brede S&P 500-indeksen er opp 1,36 prosent, og den industritunge Dow jones-indeksen viser en oppgang på 1,09 prosent. Samtidig åpner teknologitunge Nasdaq opp 2,23 prosent, etter at indeksen gikk inn i korreksjonsmodus i går.

Flere faktorer har bidratt til den siste månedens børsfall - blant annet skuffende kvartalstall, Italia-uro, kritikk av oljenasjonen Saudi-Arabia og frykt for at den globale veksten vil sakke ned.

Torsdagens stigning kommer av at flere amerikanske selskaper overrasker med kvartalstall på oppsiden.

Microsoft slo analytikernes forventninger, og aksjen svarer med oppgang på 2,5 prosent i morgentimene.

I tillegg tjente Tesla penger for første gang siden 2016 - noe som sender kursen opp 11 prosent.

Samtidig stiger Twitter rundt 10 prosent på gode tall torsdag.

Årets oppgang barbert bort

Det har vært en turbulent måned på Wall Street - per onsdagens stenging var S&P 500 og Dow jones ned henholdsvis 8,9 prosent og 7,1 prosent for oktober, samtidig som Nasdaq var ned hele 11 prosent for måneden.

VIL SVINGE: Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management tror ikke uroen i aksjemarkedet er over.

– Det tekniske bildet har plutselig blitt svært negativt, sier Ed Yardeni, sjef hos Yardeni Research, til CNBC.

Han viser til at 37 prosent av selskapene i den brede S&P-indeksen har falt under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt, en pekepinne som ofte signaliserer videre nedgang.

Rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets tror imidlertidg at oppgangen vil fortsette.

«Hvis historien skal være en guide så bør aksjemarkedet finne støtte etter hvert her. En korreksjon i markedet er typisk 10-15%, og foreløpig virker ikke nedturen i aksjemarkedet til å være mer enn en korreksjon», skriver han i makroteamets morgenrapport.

Tror uroen fortsetter

Roger Wilhelmsen, sjeføkonom og partner i hedgefondet Nordkinn Asset Management, tror usikkerheten i aksjemarkedet vil fortsette.

– Vi nærmer oss slutten på en langvarig korreksjon og et langvarig bullmarked i aksjemarkedet. Mot slutten av en oppgangsperiode kan vi se hyppigere, større og mer langvarige svingning

er enn vi har vært vant med, forteller Wilhelmsen til E24.

I kveld rettes fokuset mot Amazon og Alphabet, Googles moderselskap, som slipper sine kvartalstall etter stengetid 22.00.

Teknologigigantene kan bevege børsene markant dersom tallene overrasker analytikerne.