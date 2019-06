WR Entertainment går konkurs

Selskapet har de siste månedene hatt store pengeproblemer. Mandag varslet selskapet at emisjonen som krevde at selskapet hentet inn minst fire millioner kroner hadde mislyktes. Emisjonsfristen ble samtidig forlenget, uten at det klarte å løse den kritiske situasjonen.

Onsdag formiddag varsler selskapet i en børsmelding at de vil begjære seg selv konkurs. – Selv om dette er en skuffende melding vil vi takke alle som har fulgt vår reise for deres positivitet og deres støtte helt til slutten, skriver selskapet i en melding.

Videre heter det at aksjonærene tidlig så muligheten for å dra «varemerket og karakteren Morgan Kane til det store lerretet med et verdensomspennende publikum».

– Selv om dette er slutten på WR Entertainment, er det helt sikkert ikke slutten for legenden Morgan Kane.

Spesial: Balladen om Morgan Kane

Fryktet søksmål

Jakten på penger har blitt intensivert den siste tiden ettersom selskapet har nærmet seg et søksmål fra tidligere styreleder James F. Cardwell.

Selskapet skriver i meldingen at den finansielle risikoen rundt søksmålet har gjort potensielle investorer og aksjonærer motvillige til å vurdere å investere i selskapet.

– Selskapet besluttet å utvide de rettede emisjonen for å bringe inn de motvillige investorene for å vekke interessen og entusiasmen på ny nå som det var en mulighet for å avgjøre og fjerne risikoen for rettssaker. Dessverre var tiden for kort til at selskapet kunne skaffe tilstrekkelig kapital til å tilfredsstille sine forpliktelser, heter det i meldingen.

– Styret har derfor konkludert med at det ikke vil være mulig å fortsette driften og har besluttet å begjære seg konkurs.

Rettskonflikter

Det er flere år siden problemene startet for det mye omtalte Morgan Kane-selskapet.

Tilbake i 2017 var selskapet gjennom en opprivende rettskonflikt med grunnleggeren av selskapet Ryan Wiik. Selskapet hadde da fryst Wiiks aksjer fordi ledelsen fryktet at han ville dumpe disse etter at selskapet gikk til svindelsøksmål mot den tidligere sjefen.

I februar 2018 ble det inngått et forlik mellom partene som gjorde at Wiik måtte levere tilbake 18,7 millioner aksjer som selskapet mente han urettmessig hadde ervervet.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Ryan Wiik onsdag formiddag uten å lykkes.

Blant aksjonærene i selskapet finner man blant annet Norwegian-sjef Bjørn Kjos og finansdirektør Frode Foss i Qatar Airways. Sammen med en mindre gruppe investorer har de to eid 5,94 prosent av det nå konkursbegjærte selskapet gjennom Strategic Investor Group.

Også storinvestor Arne Blystad har hatt en stor aksjeposisjon i selskapet.