Været er en ikke ubetydelig faktor for XXLs finansielle prestasjoner.

Ved forrige korsvei var det vinteren som var for lang, og denne gangen har den sjeldent varme sommeren gjort at kundene var opptatt av andre ting enn å løpe i butikker.

XXL-sjef Fredrik Steenbuch vil imidlertid ikke klage på været, etter at han har servert markedet en skuffende resultatfasit for andre kvartal fredag morgen.

– Jeg har bestemt meg i dag for overhodet ikke å snakke om været, men det som skjedde var at kundetrafikken falt, betydelig, i all retail, sier Steenbuch til E24.

– Det var ikke det at vi gjorde noe galt, eller hadde dårlige kampanjer. Det var det at kundetrafikken falt, og da tror jeg folk fikk litt andre interesser enn shopping, sier han.

E24+ (for abonnenter): XXL-resultatene som skuffet markedet, kan være et forvarsel

– Kollapset



Sportskjeden ble i den siste regnskapsperioden preget av fortsatt vekst, men lavere lønnsomhet. Salget startet bra med sommerens tidlige anmarsj, men så ble markedet mettet.

Og resultatene skuffer i forhold til markedets forventninger. På Oslo Børs svarte investorene med å sende aksjen ned 26,1 prosent fredag.



Det er det største dagsfallet siden aksjen ble notert i oktober 2014. Aksjen er nå tre kroner billigere enn da den ble notert.



Heller ikke Steenbuch er spesielt fornøyd.

– Jeg er ikke fornøyd med andre kvartal i det hele tatt. Det som var ille er at april og mai var ganske ok. Fordi det som skjedde var at du fikk hele sommersalget rett inn i mai, men i fjor var det jo vinter i mai. Vi fikk godt fart, og så bare kollapset det.

Steenbuch mener XXL solgte varene for billig i kvartalet. Det gjorde at kjeden fikk vekst, men lavere lønnsomhet.

– Vi dro til litt for hardt for å holde volumet. Når du ser at kundene forsvinner setter du ned prisene for å dra til enda mer. Men da dro vi nok til litt hardere enn vi trengte.

Sånn er retail, noen ganger treffer du planken, andre ganger bommer du litt. Og det gjorde vi.

– Ser også juli utfordrende ut?

– Ja, fordi det fortsetter med akkurat samme trenden hvor folk har litt andre interesser enn å løpe i butikker.

saken fortsetter under

TALLSLIPP: Fra venstre finansdirektør Krister Pedersen, IR-sjef Tolle Grøterud og administrerende direktør Fredrik Steenbuch.

Netthandel presser prisene



– Hvordan ser marginbildet ut videre fremover?

– Marginbildet vil være under press. Men da må du bare kjøpe bedre. Du må være en dyktigere retailer for å kunne stå i dette. Også må du ha kostnader som ingen er i nærheten av, sånn at du kan tjene penger på det nivået.

Det er nemlig også andre utviklingstrekk som preger bransjen, ikke minst økende netthandel, som setter press på prisene.

For XXL kommer en stadig større andel av inntektene fra kundene som handler på nett.

Denne utgjorde 15 prosent av gruppens inntekter i andre kvartal, opp fra 12,4 prosent i samme periode i fjor.

– Flere og flere bruker nettet. Og det setter ikke bare et press på marginene. Det setter også et press på at du får mindre kundetrafikk i butikkene. Så du er nødt til å selge mer til hver kunde. Det er en strukturell endring som pågår, sier Steenbuch.

– Før måtte du løpe rundt i butikker. Nå bare sjekker du nettet. Det setter press på prisene, som vi egentlig liker, fordi vi har lavest kostnader, sier han.

Varsler omfattende kostnadsplan



Nettopp kostnader blir viktig for XXL fremover, og Steenbuch varsler et «omfattende prosjekt» for å få redusert kostnadene. Som andel av driftsinntektene har driftskostnadene gått opp til 32,8 prosent fra 31,9 prosent.

Saken fortsetter under annonsen.

– Hvor vi gjennomgår hele verdikjeden. Alle leiekontraktene. Alt vi driver med, for å se om vi kan plukke noen poeng overalt, sånn at vi kan holde et lavere prisnivå og tjene mer penger. Det er ingen vei utenom.

Kostnadsplanen vil være ferdig spikret uken før tredje kvartal skal presenteres, altså i siste halvdel av oktober.

– Nå jobbes det på alle elementer i hele XXL. Dette har vi gjort en stund, for å komme til en plan, hvor vi hele tiden kan få kostnadene lenger ned, sier XXL-sjefen.

Lavere kostnader gjør at man selge varene til lavere priser enn konkurrentene, er Steenbuchs mantra.

– Er det umulig å ta ut høyere priser?

Nei, det er ikke umulig. Men vi har filosofi om at vi skal være billigst. Men noen ganger er du «dum-billig», og det har vi vært nå. Vi kan heller være fornuftig billig.