Spesialfond kan tjene 57 millioner på XXL-kollapsen

Aksjekollapsen i XXL går hardt utover eiernes papirverdier, ikke minst største aksjonær Øivind Tidemandsen som så aksjeverdier for over en halv milliard fordufte da Oslo Børs åpnet klokken ni.

Men andre investorer kan ha tjent millioner på smellen som senker XXL-kursen med 30 prosent onsdag ettermiddag.

Ifølge listene som Finanstilsynet fører over veddemål på aksjefall i børsnoterte selskaper, var det på tirsdag samlede shortposisjoner på 4,51 millioner aksjer i XXL, tilsvarende 3,23 prosent av alle aksjene i sportskjeden.

Gevinst på 57 millioner



Dette registeret gir ikke nødvendigvis en fullstendig oversikt, fordi det bare teller med de største shortposisjonene over 0,5 prosent. Mindre posisjoner telles ikke med.

Men for de fire internasjonale spesialfondene som står oppført med aktive shortposisjoner gir dagens XXL-fall en samlet gevinst på 57 millioner kroner.

Den største posisjonen, på 1,53 millioner aksjer, innehas av Canada-baserte Connor Clark & Lunn Investment Management.

Deretter følger det London-baserte investeringsselskapet GSA Capital Partners med 1,51 millioner aksjer, Capital Fund Management med nær 764.000 aksjer og amerikanske AQR Capital Management med nærmere 710.000 aksjer.

For XXL ligger det an til den verste børsdagen noensinne etter at den hardt pressede sportskjeden serverte markedet dårlig nytt tirsdag.

Skuffende resultater



Selskapet varslet da om skuffende resultatutvikling i fjerde kvartal og at toppsjefen går.

Salgsvolumene har skuffet i samtlige markeder, både før og etter Black Friday, og selskapet tapte penger på den store salgsdagen i november, meldte XXL.

Onsdag morgen stilte selskapet til pressekonferanse for å forklare skuffelsen. Største eier Øivind Tidemandsen, som nå blir sjef for driften, ba der om unnskyldning for de dårlige resultatene.

Den antatte utviklingen for hele 2018 lagt frem i en børsmelding dagen før.

Selskapet skrev da at inntektene antageligvis vil ende på rundt 9,4 milliarder kroner, noe som er under analytikernes forventninger på 9,65 milliarder kroner.

XXL ser for seg et driftsresultat (EBITDA) på mellom 530–560 millioner kroner, mens analytikerestimater oppdatert etter tredje kvartal har snitt på 748 millioner for 2018, ifølge SME Direkt.

Stort Tidemandsen-tap

Ved inngangen til året hadde Øivind Tidemandsen, gjennom sitt Dolphin Management AS, 33,5 millioner aksjer i XXL til en samlet verdi på 2,84 milliarder kroner.

Siden har han kjøpt aksjer for i overkant av 31,6 millioner, slik at han nå sitter på 34,5 millioner aksjer i selskapet.

Samtidig har XXLs aksjekurs har rast. Ved stenging onsdag er hver aksje verdt 27 kroner. Ved inngangen til året var prisen for én XXL-aksje til sammenligning 85 kroner. Det er et fall på 66,2 prosent.

Det betyr at Tidemandsen nå sitter igjen med en aksjepost verdt i underkant av én milliard kroner.

Til sammen er XXL-styrelederens papirtap på 1,96 milliarder kroner bare i år.