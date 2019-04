XXLs nye Sverige-sjef Per Sigvardsson er i hardt vær etter at han skal ha hånet den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg på Facebook, skriver Aftonbladet.

I en debatt rundt hennes besøk i EU-parlamentet tidligere denne måneden, skal Sigvardsson ha skrevet at Thunberg er «så nær downs man kan komme».

Flere skal ha reagert mot kommentaren, noe som har ført til at det har kommet flere negative uttalelser fra Sigvardsson der han blant annet har henvist til hennes aspergerdiagnose, skriver avisen.

Sigvardsson selv sier at han «knapt bruker sin Facebook-konto» og at det «må være noen andre som har skrevet kommentarene».

– Jeg har nå kontaktet min advokat, noen må ha kommet inn på min konto. Dette er kjempemerkelig. Men jeg har byttet alle mine passord i sosiale medier, sier Sigvardsson til Aftonbladet.

Straffet ansatte



Sigvardsson kom inn som svensk toppsjef i mars, kort tid før avsløringene om at de ansatte i Stockholm skal ha blitt tvunget til å ta armhevinger på jobb.

Ansatte skal ha blitt straffet med armhevinger dersom de ikke innfridde salgsmål eller kom for sent til møter. Det skrev en tidligere ansatt ved butikken i et innlegg på Facebook.

Det var SVT som først omtalte saken.

– Når sjefen fortalte meg om armhevingene, tok jeg det som en vits. Men allerede den andre dagen på arbeidsplassen ble jeg oppfordret til å gjøre pushups fordi jeg kom tre minutter for sent til morgenmøtet, sa den tidligere XXL-ansatte Jennifer Mellgren til kanalen.