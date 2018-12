XXL-direktør angret på exit: – Den verste beslutningen jeg har tatt

I 2018 har det forsvunnet ledere ut på rekke og rad fra sportskjeden XXL.

Det var i starten av mars at selskapet slapp nyheten om at finansdirektør Krister Pedersen og innkjøpsdirektør for det norske markedet Lars Rugaas forlot sportskjeden etter henholdsvis 7 og 11 år.

I april ble det kjent at også netthandeldirektør Tommi Jylha-Vuorio går av etter over fem år i selskapet, til fordel for Finlands største netthandel Verkkokauppa.

Da man trodde det toppet det seg med at mangeårig toppsjef Fredrik Steenbuch forlot selskapet i oktober, sammen med salgs- og markedsføringssjef Jarle Bråten, gikk det to måneder før nyansatt toppsjef Ulf Bjerknes gikk av etter skuffende resultater.

Kun én av disse har kommet tilbake.

– Det er den verste beslutningen jeg har tatt, sier Tommi Jylha-Vuorio om valget om å slutte i selskapet, vel tilbake på XXLs hovedkontor på Alna i Oslo.

– Det er lov å angre

Jylha-Vuorio sier han fikk et godt tilbud fra Verkkokauppa, Finlands største og kanskje mest kjente netthandelaktør. – Jeg hadde i mange år reist frem og tilbake mellom Oslo og Helsingfors, og familien bor jo i Finland, så det spilte inn. Men så innså jeg fort at reisen ikke var et problem, og at arbeidet i XXL var mer interessant. Jeg skjønte at jeg hadde gjort en feil, sier Jylha-Vuorio – Men dette gikk jo veldig fort?

– Hele tankeprosessen gikk på under en måned. Jeg har fått spørsmål om det var forhastet, men jeg måtte bruke magefølelsen, sier netthandel-nestoren.

– Men hva var så galt med Verkkokauppa at du sluttet så fort?

– Det er langt mer tradisjonelt og mye mer byråkratisk, jeg savnet fort det jeg hadde forlatt. Det var selskapskulturen i XXL var det jeg savnet, vinnermentaliteten, sier Jylha-Vuorio. Han sier han fort savnet XXL-familien, et begrep også midlertidig administrerende direktør Tolle Grøterud liker å bruke. Lederflukt fra sportsgiganten: Mistet tre direktører på én måned – Det er lov å angre. Vi var kjempefornøyd med at han ville tilbake til XXL-familien. Flinke folk har jo alltid en plass i vårt hjerter, sier Grøterud. Har halvert ledergruppen Selskapet innrømmer at det var en tøff periode da lederne forsvant ut av selskapet én etter én. Tøft var det også da XXL bommet fullstendig på Black Friday, og ser ut til å levere et svært skuffende fjerde kvartal, noe som også førte til XXLs største børsfall noensinne – ned 32 prosent onsdag 19. desember. XXL har slanket toppledergruppen kraftig de siste årene, fra en ledergruppe på 18 personer, ned til åtte personer i 2018. TUNGT ÅR: IR-sjef Tolle Grøterud sier det siste året har vært tungt med tanke på lederflukten, men at de når har fått på plass en mer beslutningsdyktig og digital ledergruppe. – På et tidspunkt hadde vi tre forskjellige innkjøpsdirektører, det var ikke nødvendig, sier Grøterud. Selskapet går langt i å antyde at man ikke lenger ser på fysiske butikker som konkurrenter, men at hovedfokuset er på rene netthandelaktører. Selskapets strategi er å komme opp på 40 prosent av omsetningen på nett – i dag er andelen på rundt 15 prosent. Jylha-Vuorio sier den nye ledergruppen er den mest digitalt kompetente han noensinne har jobbet med, i motsetning til den han forlot. – Jeg husker mitt første møte med ledelsen for mange år siden, hvor jeg fikk følelsen av at var man på Facebook så var man en ekspert på nett. Det har skjedd veldig mye siden den gang.

Knuse butikkens flaskehalser

Men Jylha-Vuorio kom ikke tilbake til samme jobb etter u-svingen i Finland. I mellomtiden hadde selskapet forfremmet Karoline Gjerde til netthandel-direktør, som har hatt lederstillinger i XXLs netthandel-satsing siden 2015.