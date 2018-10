XXL-sjefen går av etter nytt tøft kvartal

Saken oppdateres.

Det rapporterer selskapet i onsdagens kvartalsrapport. Steenbuch vil forbli i selskapet, men utenfor toppledelsen.

Ny sjef i selskapet er Ulf Bjerknes som kommer fra Swix, melder XXL, som vil ta over ledelsen 1. desember.

Etter to svake kvartaler, kommer XXL inn på et brutto resultat på 190 millioner kroner, ned fra 252 millioner kroner til samme tid i fjor.

Basert på TDN Direkt, forventet analytikerne i gjennomsnitt at brutto driftsresultat (EBITDA) havnet på 191 millioner krone.

Inntektene kom inn på 2,5 milliarder kroner, opp fra 2,4 milliarder i fjor.

Selskapet beskriver likevel negativ underliggende vekst på seks prosent i et tøft retailmarked, samt mindre fordeler fra storinnkjøp ettersom selskapet har skalert ned hvor mye varer de har på lager.

Ser for seg langsiktig lav vekst

En av gladmeldingene i en ellers dyster rapport, er at netthandelen fortsatt er i vekst, og ser en oppgang på 40 prosent i tredje kvartal.

Samtidig skriver XXL at de har som et langsiktig mål å oppnå lav underliggende vekst, noe som også inkluderer netthandelen.

Sportsgiganten fortsetter å utvide, og har signert syv nye leiekontrakter for butikkåpninger i 2018, hvor fire er i Norge, en ny butikk i Sverige og to i Østerrike.

Østerrike har så langt vært et tøft marked for XXL, og selskapet skriver at det koster mer å etablere nye butikker i Østerrike, sammenlignet med Sverige, Finland og Danmark.

Tøft på børs

Det har også vært et tung år for XXL-aksjonærene, som har sett en nedgang på 55,7 prosent i aksjeverdien så langt i år.