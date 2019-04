– Jeg snakket med ham på vei hit, han er veldig fortvilet, sier Tidemandsen om XXLs sjef Per Sigvardsson.

– Han har blitt hacket, dette er jo ikke noe han står for i det hele tatt. Han er en fornuftig kar som jeg har kjent i mange år, sier Tidemandsen under selskapets kvartalspresentasjon i Oslo onsdag morgen.

I en debatt rundt hennes besøk i EU-parlamentet tidligere denne måneden, skal Sigvardsson ha skrevet at Thunberg er «så nær downs man kan komme», skriver Aftonbladet.

– Så dere tror på Sigvardsson som sier han har blitt hacket?



– Ja, vi har 100 prosent tillit til Per, sier styrelederen.

Vil anmelde

Flere skal ha reagert mot kommentaren, noe som har ført til at det har kommet flere negative uttalelser fra Sigvardsson der han blant annet har henvist til hennes aspergerdiagnose, skriver avisen.

Tidmandsen sier det nå gjelder å komme til bunns i saken.

– Vi har kontaktet advokat, og vil sannsynligvis politianmelde forholdet.

– Hva vet dere så langt om hva som har skjedd?



– Vi vet omtrent når hackingen skjedde, og det er tre meldinger som har kommet ut som ikke er fra Per selv, sier styrelederen.

Sigvardsson selv sier at han «knapt bruker sin Facebook-konto» og at det «må være noen andre som har skrevet kommentarene».

Tok over vanskelig marked

Tidemandsen synes det er skummelt at slike dataangrep kan finne sted, og sier de må se på hva de kan gjøre for at noe lignende ikke skjer med andre ledere i selskapet.

– Jeg må snakke med IT-sjefen, for et eller annet må vi finne på

Sigvardsson kom inn som svensk toppsjef i mars, kort tid før avsløringene om at de ansatte i Stockholm skal ha blitt tvunget til å ta armhevinger på jobb.

Han tar over et utfordrende marked for XXL, som har slitt med å hevde seg i Sverige i lang tid.

Nå sier Tidemandsen at det blir nye rutiner på både IT-sikkerhet og arbeidskultur