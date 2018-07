Zlatan fortsetter med pengesluk

Det nylig avleverte 2017-regnskapet for det norske Varner Ibrahimovic-selskapet, som eier 100 prosent av det svenske driftsselskapet Varner Ibrahimovic AB, viser at fjoråret endte med et tap på 164 millioner svenske kroner (152 millioner norske).

Dermed tiltar trenden fra 2016, hvor tapet lød på 97 millioner norske kroner.

Det negative resultatet skyldes en nedskriving av aksjonærtilskudd gitt til det svenske datterselskapet i 2016 og 2017, skriver Finansavisen (betalingsmur).

– Datterselskapet har ikke verdier som kan forsvare en balanseføring av aksjeeiertilskuddet og dette er således nedskrevet regnskapsmessig til kr. 0, heter det i årsberetningen.

Varner-gruppens merker A-Z

Bik Bok

Carlings

Cubus

Days Like This

Dressmann

Dressmann XL

Urban

Vivikes

Volt

Wow

Levi's Store

Nike Store

Denim & Supply Kilde: varner.com

Dressmann med keeper-redning

E24 skrev i fjor at selskapets omsetning for 2016 var over 17 millioner norske kroner. Likevel var driftsresultatet negativt med 97 milioner.

Selskapet uttalte da at det kom til å ta grep, og ville lansere merket i alle Varners butikker. Tidligere hadde de kun vært tilgjengelig via netthandel.

Regnskapet for driftsselskapet er ennå ikke fremlagt, slik at det er umulig å si om tiltakene har hjulpet på salget.

Ibrahimovic's klesmerke kom som et resultat av en avtale om langsiktig samarbeid med butikkjeden Dressmann. Dressmann er også Varner Ibrahimovics långiver. De etterga gjeld tilsvarende 164 millioner i fjor.

Flere baller i luften

Zlatan Ibrahimovic har lenge vært blant de største idrettsstjernene – om ikke den største idrettsstjernen – i Skandinavia.

Han har nå blitt 36 år gammel, men er fortsatt aktiv på toppnivå.

Nå som spiller for LA Galaxy i USA, etter mange suksessfulle år i Europa med blant annet Paris St. Germain, Inter Milan, Juventus, Barcelona og Manchester United.

Gjennom en eventyrlig karriere i noen av verdens største fotballklubber har svensken lagt seg opp en betydelig formue.

Som E24 tidligere har skrevet, har Zlatan blant annet investert i spillutvikling og eiendom. Han sparte heller ikke på kruttet under lanseringen av sitt eget klesmerke.

Han har også vært ansiktet utad for bilprodusenten Volvo.