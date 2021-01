IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

I mai legger IEA frem en plan for hvordan energibransjen innen 2050 kan kutte nettoutslippene sine til null. – Det trengs intet mindre enn en total omlegging, sier IEA-sjefen.

IEA-sjef Fatih Birol under Equinors høstkonferanse i Det Norske Teatret i 2019. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

På en pressekonferanse mandag forteller IEA-sjef Fatih Birol om det dramatiske året for energibransjen i 2020, med coronakrise og kraftig fall i etterspørselen.

Samtidig varsler han at IEA vil legge frem et klimaveikart i mai. Det skal beskrive hva som skal til for at den globale energibransjen kan kutte nettoutslippene til null om mindre enn 30 år.

– 2021 kan bli et avgjørende år, sier Birol.

Han understreker at det kreves store endringer hvis verden skal kutte alle utslipp fra forbrenning av olje, gass og kull innen 2050.

– Det trengs intet mindre enn en total omlegging av energiinfrastrukturen vår. Det taler for besluttsom handling i år, neste år og hvert eneste år frem til 2050, sier Birol.

IEA-sjef Fatih Birol. Vis mer byoutline Skjermdump

Les også Priskrig, kollaps og den lange veien tilbake: Dette preget oljemarkedet i året som gikk

– Vil gi konkrete råd

Planen for hvordan energibransjen skal kutte sine totale utslipp til null skal legges frem 18. mai, opplyser Birol. Den skal bygge opp til klimakonferansen COP26 som arrangeres i Glasgow i november.

– Det gjenstår enorme mengder med arbeid for å gjøre denne ambisjonen til virkelighet. Energibransjen er en svært kompleks sektor, sier IEA-sjefen.

– Denne banebrytende studien vil gi konkrete råd slik at våre felles forhåpninger kan virkeliggjøres, sier Birol.

På klimakonferansen i Glasgow skal verdens land legge frem sine oppdaterte kuttplaner, i tråd med Parisavtalen om klima fra 2015.

– Vi har store forventninger til at det blir lagt frem solide forpliktelser, sier Birol.

Han peker på at EU, Kina og Japan har satt seg mål om å kutte sine utslipp til netto null senere i dette århundret. Det borger for betydelig omstilling i energibransjen.

En rekke land har også varslet enorme krisepakker som delvis skal bidra til grønn omstilling etter coronakrisen.

– Jeg har store forventninger til disse pakkene, sier Birol.

Les også Fersk kraftrapport fra IEA: Største forbruksfall på over 50 år

Les også Venter høyere oljeinvesteringer i 2021

– Et stort sjokk

Coronaåret 2020 ble ikke enkelt for energibransjen, oppsummerer lederen for det Paris-baserte energibyrået.

– 2020 ble et stort sjokk for energibransjen. Energietterspørselen falt med om lag fem prosent, sier Birol.

– Nedgangen i 2020 var syv ganger dypere enn det verden opplevde etter finanskrisen, sier han.

I oktober anslo IEA at coronakrisen kan føre til at energietterspørselen ikke er tilbake på nivåene før krisen før i 2023 eller i verste fall 2025. Birol tror fjorårets nedtur vil etterlate seg dype arr for energibransjen.

– Olje og gassmarkedene har sett sitt villeste år i moderne historie, sier IEA-sjefen.

E24 omtalte i fjor en rekke IEA-rapporter om den dramatiske nedturen for olje, gass og kull, om utsiktene for gassmarkedet, og om det største etterspørselsfallet i den globale strømbransjen på over 50 år.

Globale CO₂-utslipp falt med om lag syv prosent i fjor. IEA venter at de stiger igjen i år, men har ikke noen konkrete tall. Nye anslag kommer i april.

– Ser mindre fjernt ut

I et innlegg i Financial Times skriver IEA-sjefen at han er mer optimistisk enn noensinne til at verden kan lykkes med å begrense global oppvarming til godt under to grader over førindustrielt nivå.

– Selv det mer ambisiøse målet om 1,5 grader ser mindre fjernt ut enn det gjorde for ett år siden, skriver Birol.

Han påpeker at investorer bør sikre at porteføljene deres tar hensyn til at land som står for 60 prosent av de energirelaterte utslippene i verden nå har satt seg nullutslippsmål, hvis USAs president Biden gjennomfører sin politikk.

Fornybar energi utgjør for tiden mye av installasjonen av ny kraft i USA. Energiadministrasjonen EIA sier at kraftbransjen i landet har planer om å installere 39,7 gigawatt kapasitet i 2021, hvorav 39 prosent vil være solkraft og 31 prosent vindkraft, i tillegg til noe gass og kjernekraft.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) la i forrige uke frem Norges klimaplan for 2021–2030. Vis mer byoutline Berit Roald, Scanpix

Les også IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025

Krever drastiske tiltak

Men det blir ikke lett å nå de globale klimamålene. Ifølge Birols innlegg i FT vil det å nå nullutslippsmålene blant annet kreve:

at elbilers andel av bilsalget øker fra tre prosent i dag til over 50 prosent i 2030

at produksjonen av lavkarbon-hydrogen øker fra 450.000 tonn årlig til 40 millioner tonn i året

at investeringene i fornybar strøm øker fra 380 milliarder dollar i året til 1.600 milliarder dollar i året

IEA-sjefen påpeker også at det å nå de globale klimamålene vil kreve nye teknologier som ennå ikke er på markedet, eller som ennå ikke lønner seg.

Les også Dette er Equinors nye spådommer for oljeprisen