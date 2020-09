Airbus tar en u-sving: Vil ha hydrogenfly i luften innen 2035

I april la Airbus utviklingsprosjektet for et hybridfly i skuffen. Nå kommer flyprodusenten tilbake. Airbus tror de skal klare å få et utslippsfritt hydrogenfly i luften innen 15 år.

Airbus vil ha utslippsfrie fly i luften innen 2035. Selskapet ser for seg tre ulike konsepter – et tradisjonelt jetfly, et propellfly og et hybrid-vingefly. Vis mer byoutline Airbus

Publisert: Publisert: 22. september 2020 07:43

Mandag – midt under coronapandemien som har sendt bransjen i knestående – sendte Airbus ut en melding som kan blåse nytt liv i troen på kraftige klimakutt i luftfarten.

Den store europeiske flyprodusenten lanserer nemlig tre konsepter og et mål om å ha et utslippsfritt fly i luften i 2035.

Hittil har elektrifisering skjedd på de aller minste flytypene. Vekten av batterier har sørget for at det foreløpig kun har vært mulig å produsere småfly med kort rekkevidde hvis man skal unngå tradisjonell flybensin.

Airbus satser nå på hydrogen, både i en jetmotor og i et propellfly.

«Hydrogen som primær energikilde er et alternativ som Airbus mener har et eksepsjonelt potensial som et rent drivstoff, og som trolig vil bli en løsning for luftfarten og mange andre industrier for å møte målene om klimanøytralitet», skriver Airbus.

Flyprodusenten er samtidig klar på at hvis man skal klare å løfte frem konseptene til reelle flyprodukter i fremtiden, så krever det mye arbeids med teknologi, utrulling av infrastruktur for hydrogen og samarbeid i bransjen og med myndigheter i årene fremover.

Airbus lanserer tre konsepter for utslippsfrie fly innen 2035. Dette konseptet skal kunne frakte 120 til 200 passasjerer i over 2.000 nautiske mil (3.704 kilometer) med hydrogen på tanken Vis mer byoutline Airbus

Med mandagens nyhet har Airbus lagt kursen kraftig om, sammenlignet med situasjonen før sommeren.

Selskapet jobbet siden 2017 med et prosjekt kalt E-Fan X i samarbeid med Rolls-Royce. Her skulle man bruke et eksisterende mellomstort jetfly med fire motorer for å teste ut en hybrid-elektrisk drivlinje.

Så kom coronapandemien som sendte hele luftfarten ut i en gigantisk økonomisk krise. I april annonserte Airbus at de hadde lagt ned E-Fan X-prosjektet.

Les også Bakgrunn: Dårlig nytt for elfly-optimistene: Nytt fly ikke klart før 2030-tallet

Tre konsepter

De tre konseptene Airbus har lansert kalles alle «ZEROe». Selv om alle bruker hydrogen er de forskjellige.

Det ene er et jetfly som ligner på dagens A320-fly, men med lengre vinger. Flyet vil kunne frakte 120 til 200 passasjerer, ha en rekkevidde på over 2.000 nautiske mil (mot rundt 3.500 på dagens A320neo) og vil gå på hydrogen som lagres i tanker bak i flyet.

Det andre er et propellfly som skal kunne frakte opp til 100 passasjerer over 1.000 nautiske mil.

Det tredje er et fly med et hybrid-vingedesign som skal frakte opp til 200 personer. Her er vingen designet for å flyte inn i den utradisjonelle flykroppen. Designet skal gjøre det mulig å designe kabinen og lagringen av hydrogen på nye måter.

. Her er propellfly-varianten som skal kunne frakte opp til 100 passasjerer med en rekkevidde på over 1.000 nautiske mil (1.852 kilometer) med hydrogen på tanken Vis mer byoutline Airbus

Les på E24+ General Motors kan være nøkkelen for hvor alvorlig Nikola-bråket er for Nel

Mye arbeid gjenstår

Konsernsjef Guillaume Faury i Airbus beskriver annonseringen som «historisk» og gjør det klart at flyprodusenten har en plan å spille en «ledende rolle i den viktigste omstillingen denne bransjen noen gang har sett».

I tillegg til å bruke batteriteknologi i småfly, har alternativet for klimakutt i større fly i stor grad dreid seg om å fylle alternativt drivstoff på tanken.

Moderne jetfly er typisk sertifisert for å fylle opp til 50 prosent biodrivstoff eller flytende syntetisk drivstoff på tanken.

Dette brukes imidlertid i svært liten grad i dag:

– Når det er så dyrt som det er nå kan vi bare bruke en mikroskopisk andel. I dag bruker vi mindre enn 1 prosent, men flyene våre kan bruke opp til 50 prosent, sa konsernsjef Jacob Schram i Norwegian til E24 torsdag.

I selskapets nye klimaplan ønsker man å komme opp i en andel på 16 til 28 prosent bærekraftig drivstoff i 2030. SAS har på sin side sagt at de ønsker å bruke bærekraftig drivstoff i 2025 tilsvarende forbruket for alle flygingene i Skandinavia.

Når Airbus-sjefen ser videre inn i krystallkulen ser han altså på hydrogen som det neste:

– Jeg tror sterkt på at hydrogen, både i syntetisk drivstoff og som en primær energikilde for kommersiell luftfart, har potensialet for å redusere luftfartens klimapåvirkning betydelig, sier Faury.

Her er hybrid-vingekonseptet som skal kunne frakte opp til 200 passasjerer med hydrogen på tanken Vis mer byoutline Airbus