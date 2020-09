Vil realisere CO₂-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik

Regjeringen vil støtte gjennomføring av CO₂-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik, men begrenser støtten til Fortums fangstanlegg på Klemetsrud.

Publisert: Oppdatert: 21. september 2020 13:00 , Publisert: 21. september 2020 12:07

Regjeringen vil støtte CO₂-fangst i Norge, og starter ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Prosjektet, som har fått navnet «Langskip», skal totalt koste 25 milliarder kroner, inkludert 17,1 milliarder for to fangstanlegg og lagringsanlegg og driftskostnader for ti års drift på 8 milliarder kroner.

Det kommer frem under en pressekonferanse mandag.

– For Norge er prosjektet et stort løft i en tid hvor vi har mindre handlingsrom, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

– På tross av risikoen prioriterer vi dette, fordi det er en viktig løsning, sier hun.

Ingen månelanding

Solberg sier at Norge jobber sammen med EU om å nå målet om 55 prosent klimakutt innen 2030, et mål som ble skjerpet i forrige uke. Dette gjør det enda viktigere å utvikle teknologi som kan kutte utslippene raskt. Samtidig er det viktig at CO₂-fangst ikke blir så dyrt at ingen andre vil ta teknologien i bruk, noe kvalitetssikringsrapporten advarte om tidligere år.

– Det hjelper selvsagt ikke å være tidlig ute hvis vi ikke får med andre om bord. Vi legger nå ut på en lang seilas, sier Solberg.

Jens Stoltenberg fikk mye kritikk fordi hans «månelanding» med CO₂-fangst på Mongstad ble en krasjlanding da regjeringen i sin tid måtte legge prosjektet bort.

Solberg ville ikke bruke ordet «månelanding» om CO₂-fangstprosjektet «Langskip».

– Dette er et skip, sier Solberg.

Begrenser støtte til Fortum

Regjeringen vil samtidig begrense støtten til Fortums fangstanlegg på Klemetsrud til tre milliarder kroner i investeringer og drift. Dermed må anlegget finne egen finansiering.

– For at prosjektet skal bli en klimasuksess for fremtiden, må òg andre land ta teknologien i bruk. Det er en av grunnene til at vi stiller krav om at også andre skal bidra økonomisk, sier Solberg i en uttalelse.

Også olje- og energiminister Tina Bru sier det er viktig at Europa følger etter.

– Fortums prosjekt er et godt prosjekt. Vi kommer til å heie på dem, sier Bru.

Til tross for at Fortum ikke fikk full finansiering, sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås at summen er nok til å gi prosjektet en mulighet.

– Vi håpet ideelt sett at også vi kom helt i mål med finansieringen. Men vi har fått et konkret og tydelig bidrag fra regjeringen som er tallfestet, sier Bjerkås til E24.

- Hvordan skal dere skaffe resten av pengene?

– Primært er det EU som er medfinansieringskilde. Så vil vi gjøre løpende vurderinger for å skaffe nok finansiering.

Fortum må sørge for egenfinansiering på 3,8 milliarder for å få sitt prosjekt i gang, opplyste Tina Bru på pressekonferansen. De pengene kan for eksempel komme i form av bidrag fra Oslo kommune eller fra EU.

– Skritt i riktig retning

– Dette er et stort skritt i riktig retning. Det er veldig bra for sementindustrien internasjonalt at Norge investerer i Norcems sitt fangstanlegg. Produksjon av sement står for fem prosent av de globale CO₂-utslippene, så her går Norcem og Norge foran og viser at det er mulig, sier daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero etter dagens nyhet.

– Dette styrker også den norske grønne konkurransekraften, og er med på å bevare arbeidsplasser. Det er ikke minst viktig at vi nå får bekreftet at Norge skal bygge et lager som kan ta imot CO₂ fra europeisk industri i tiår fremover. Dette er en klimaløsning som både EU og resten av verden trenger, fortsetter han.

Samtidig er det ikke nok med ett anlegg, mener Holm.

– Skal Norge nå klimamålene for 2030, må flere avfallsforbrenningsanlegg ha CO₂-fangst. Dersom regjeringens forutsetninger for støtte til CO₂-fangst ved Fortum Oslo varme ikke oppfylles eller gir store forsinkelser, vil det bli vanskelig å oppfylle Norges utslippsmål.

Usikkerhet om CO₂-rensing

Den siste tiden har det også blitt ny usikkerhet rundt regjeringens planer for blant annet CO₂-rensing og satsingen på hydrogen.

En rapport om regjeringens satsing på fangst og lagring av CO₂ anbefalte tidligere i år å satse på fangst på Heidelbergs sementfabrikk Norcem i Brevik og droppe fangst på Fortums forbrenningsanlegg Klemetsrud.

Regjeringen la tidligere i år frem en hydrogenstrategi, men den fikk kritikk for å være for tannløs. I forrige uke tok imidlertid Erna Solberg til orde for at Norge skal satse tyngre på hydrogen.

Fikk 60 kuttforslag

Regjeringen står overfor en kjempeoppgave med å kutte norske utslipp. I januar fikk den overlevert 60 ulike kuttforslag i rapporten «Klimakur 2030» fra blant andre Miljødirektoratet.

Rapporten tok utgangspunkt i at norske utslipp skulle kuttes med 50 prosent innen 2030. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil forslagene kunne gi en regning til norske forbrukere og selskaper på 7,6 milliarder kroner i 2030 alene.

Tiltakene i Klimakur 2030 kan bidra med et samlet kutt på over 40 millioner tonn CO₂-ekvivalenter frem til 2030, vel å merke hvis kuttene gjennomføres tidlig i perioden.

Rapporten skulle danne grunnlag for en statlig klimaplan som ble varslet å komme i løpet av året.

– Folk må være forberedt på omstilling, både som privatpersoner, som bedrifter, og som kommuner og fylkeskommuner. Vi må gjøre ting annerledes, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til E24 i januar.

