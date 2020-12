ESA gir grønt lys for momsfritak på el-biler i to år til

EØS-tilsynet ESA har i dag konkludert med at fortsatt momsfritak på elektriske nullutslippsbiler i ytterligere to år, er i tråd med EØS-mål om miljøvern.

Elbiler er i dag fritatt for merverdiavgift. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Tidligere i år ba regjeringen ESA-myndigheten om lov til å forlenge skatte- og avgiftsfordeler for elbiler.

Elbiler er i dag fritatt for merverdiavgift, et fritak som også gjelder for leasing av elbiler og omsetning av batterier til elbiler.

Nå har ESA konkludert med fortsatt momsfritak på elektriske nullutslippsbiler i ytterligere to år. Dette kommer i siste liten, ettersom fritakene for elbiler utløper ved årsskiftet.

El-biler som miljøverntiltak

EØS avtalen tillater at statsstøtte kan anvendes for å fremme miljøverntiltak med slik insentiveffekt. ESA finner tiltaket i tråd med norske og EØS-mål om å redusere klimagassutslipp.

ESA godkjente først Norges fritak for merverdiavgift for elektriske nullutslippsbiler i 2015. I 2017 godkjente ESA en forlengelse frem til slutten av 2020. ESA tillater i dag at momsfritaket forlenges ytterligere to år, frem til slutten av 2022.

Hensikten med null merverdiavgift på elektriske nullutslippsbiler er å redusere kostnader og dermed skape insentiver for kjøp eller leie av disse fremfor fossilbiler, og dermed øke andelen nullutslippsbiler i Norge.

Elbilfordeler For å få opp andelen nullutslippsbiler på veiene har politikerne vedtatt en rekke fordeler ved å kjøpe elbil. Fordelene er «fredet» ut denne stortingsperioden. Elbiler og andre nullutslippsbiler har i dag ingen avgifter ved kjøp, hverken engangsavgift eller merverdiavgift. I tillegg kommer rabatt ved bompassering, billigere parkering, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt og reduserte fergebilletter. Målet med politikken har vært å få opp antallet nullutslippsbiler på veiene, noe politikerne har lyktes med. Stortinget har gått inn for at alle nybiler som selges etter 2025, skal være utslippsfrie. Vis mer vg-expand-down

