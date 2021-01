Denne lastebåten er blitt Noregs største seglskip

Fredag ligg SC «Connector» i Odda, for første gong til kai i Noreg med to digre master på dekk.

Dette kan bli eit vanleg syn langs vestlandskysten om nokre år. Her siglar SC «Connector» med nye master for første gong nordover langs Jæren. Vis mer byoutline Sea-Cargo

Det vel 20 år gamle skipet gjekk frå Polen tysdag. Der er det bygd om, og har fått to rotorsegl og ein kraftig batteripakke. Fredag ligg skipet og lastar ved Boliden i Odda, før det siglar via Haugesund og Stavanger til Immingham i Storbritannia.

Det er ikkje mindre enn Noregs største seglskip, reiarlaget Sea-Cargo no har sett i rute. Rotorsegla er heile 35 meter høge og har ein diameter på fem meter. Totalt er skipet 56 meter høgt. Det er åtte meter høgare enn «Statsraad Lehmkuhl», som har vore Noregs høgaste og største seglskip så langt.

Rutefart med segl

Det bergensbaserte reiarlaget reknar med at SC «Connector», med god vind, vil kunna halda rutefart berre ved hjelp av segl.

– Hadde vi sett i gang denne ombygginga i dag, ville vi ha sett opp fire segl, seier direktør i reiarlaget, Ole Sævild.

Reiarlaga Seatrans og Nor Cargo gjekk i 2001 saman i Sea-Cargo. Verksemda har i 20 år frakta last mellom hamner langs vestkysten av Noreg, Storbritannia og Europa. I førre veka melde reiarlaget at dei utvidar flåten og rutenettet til Sverige og Polen. Dei tar samstundes det store steget inn i ein ny seglskipsepoke.

Gjennom Karmsundet er det både luftspenn og bru. Då vippar skipet mastene pent ned mot dekket. Vis mer byoutline Grethe Nygaard

Magnus-effekten

Dei digre roterande segla nyttar den såkalla Magnus-effekten. Denne effekten er for så vidt gammalt nytt, og vart oppdaga av den tyske fysikaren Gustav Magnus alt i 1851.

Men Sævild fortel om eit hypermoderne skip, der tyskarens oppdaging er kombinert med stor datakraft. Batteripakken kan ladast av propellen når skipet seglar, og gjer SC «Connector» utsleppsfritt i hamn.

I fart vil datamaskinene alltid vil finna den optimale kombinasjonen mellom motorkraft og segl. Skipet kan gå langt opp mot vinden og ha nytte av segla, og om vinden kjem rett i mot, legg mastene seg automatisk ned.

Ny motor

– Skipet er også ombygd tidlegare, og har fått ein svært effektiv motor, fortel Sævild.

Ifølgje direktøren er siglinga fullstendig automatisert, og stiller såleis ingen nye krav til mannskapet. Dei treng heller ikkje hugsa på å legga mastene ned når SC «Connector» går under bruer. Ved hjelp av såkalla geofencing skjer dette av seg sjølv når dei nærmar seg ei bru.

Med slike roterande segl, vil skipet heller ikkje krengja som ei vanleg seglskute. SC «Connector» blir ifølgje Sævild meir stabil med mastene oppe.

SC «Connector» passerte under Karmsund bru i nitida torsdag kveld. Vis mer byoutline Grethe Nygaard

Prøvetur i høgtrykk

– Det er så vakkert vêr, det er ikkje måte på, seier Sea-Cargos inspektør John-Atle Aarland.

Torsdag ettermiddag segla lasteskipet på blikstille hav langs Jæren. Aadland har følgt prosjektet tett, og er med på turen frå Polen. Eit digert høgtrykk gjer at vinden sviktar heilt under rotorseglas generalprøvetur.

– Vi fekk testa segla litt onsdag, og vi har vippa dei opp og ned for å testa at det funkar. Så blir det riktig spennande å sjå om det verkar når vi skal under Karmsund bru, seier Aarland.

Han fortel at det er mykje teknisk personell om bord som driv og testar systema.

– Det vil ta nokre veker å få dette køyrt inn. Ein ting er korleis det ser ut på papiret, det er no vi får prøvd det, og kan få svaret på om det svarar til forventningane, seier inspektøren.

Å spara drivstoff, er ein openberr grunn til å satsa på segl. Reiarlagsdirektør Sævild vil ikkje spekulera i når segla er nedbetalte, fordi dette er avhengig av drivstoffprisane. Men han er ikkje i tvil om at segla vil bidra kraftig. Avgjerda om rotorsegla på SC «Connector» er basert på 20 års vinddata frå Nordsjøen, og i Sea-Cargos ruteområde bles det ofte og mykje.

Grønt maritimt skifte

– Det viktigaste for oss er likevel å koma i gang med det grøne skiftet mot nullutslepp, som vi veit vil koma, seier reiarlagsdirektøren.

Og han har tru på seglteknologien:

– Ved å gå via hydrogen som drivstoff er det eit stort energitap. Her utnyttar vi energien i vinden direkte, seier Sævild.

Reiarlaget ventar å redusera SC «Connectors» drivstofforbruk og CO₂-utslepp med ein fjerdedel gjennom året. No skal segla prøvast, og direktøren fortel at dei har planar om ei rekke nye prosjekt for utsleppskutt. Når reiarlaget har hausta erfaring om bord i SC «Connector», ser han ikkje bort frå at dei kan nå halvering av utsleppa med fire segl.

Seglasen til Odda gjekk i mørkret denne gongen, men SC «Connector» vi etter kvart bli eit vanleg syn i leia. Vis mer byoutline Grethe Nygaard

Støtta av Enova

Denne ombygginga har fått 18,8 millionar kroner i støtte frå Enova, og totalt har ombygginga ifølgje Sævild kosta mellom 50 og 60 millionar kroner.

Sakshandsamar i statsføretaket Enova, Ingrid Aune, har følgd prosjektet tett.

– Enovas oppdrag er å bidra til omstilling til lavutsleppsamfunnet, og då er slike innovative løysingar viktige steg mot dette målet, seier ho.

Sakshandsamaren peikar på at rotorsegl i seg sjølv ikkje er noko nytt, det nye er dei store dimensjonane om bord i SC «Connector» og hev-senk-funksjonen som gjer at dei kan brukast i kystfart.

– Vi i Enova skal følgja dette tett vidare, og er veldig spente på resultata, seier Aune.

