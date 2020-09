Lager butikk av karbonfangst: Selger CO₂-kart til Equinor

Equinors CO₂-lagringsprosjekt Northern Lights har full oversikt over 2.000 potensielle kunder i Europa. Hvordan? Jo, på grunn av et «CO₂-kart» utviklet av gründerne i Endrava.

Endrava ble etablert i 2016 av Eric Rambech (t.v.) og Valentin Vandenbussche. Equinor skryter av selskapets verktøy som gir oversikt over CO₂-utslippspunkter i hele Europa. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Publisert: Publisert: 26. september 2020 19:12

Denne uken lovet statsminister Erna Solberg å bla opp 16,8 milliarder kroner til fangst og lagring av CO₂ i Norge. Det åpner døren for at europeisk industri etter hvert kan lagre sine utslipp her.

Samtidig har EU og Norge planer om å skjerpe målene om utslippskutt til 55 prosent innen 2030. Det skaper behov for bærekraftige løsninger og nye tjenester.

En slik tjeneste har konsulentselskapet Endrava utviklet, på oppdrag fra Norsk olje og gass.

Den første kunden ble Equinor, og de skryter over kartløsningen som gir full oversikt over 2.000 store CO₂-utslippspunkter i Europa. Verktøyet hjelper selskapet med å finne kunder til CO₂-lageret Northern Lights.

– Det er kult med denne typen innovasjon i randsonen av norsk olje- og gassindustri. Jeg mener at Endrava er en «posterchild» for innovasjon, sier Per Sandberg som leder forretningsutviklingen i Northern Lights-prosjektet for Equinor.

– Og så var de heldige med at Northern Lights var på jakt etter et slikt verktøy, og det var en perfekt match, sier han.

Laget kartet «for moro skyld»

E24 møter Sandberg på Sentralen i Oslo, sammen med forretningsutvikler Emil Yde Aasen fra Shell, som også jobber i Northern Lights-prosjektet, og Endrava-gründerne Valentin Vandenbussche og Eric Rambech.

– Historien bak dette verktøyet er at vi fikk et oppdrag fra Norsk olje og gass, sier Vandenbussche.

Norsk olje og gass ønsket å kartlegge grunnlaget for CO₂-fangst fra industri i Europa. Endrava hentet ut mye EU-data, men Excel-arkene var enorme og uhåndterlige.

– Derfor valgte vi å overføre dem til Microsofts PowerBI-verktøy, som er bra på å behandle store datamengder. Her snakker vi om så mye data at du når bunnen av Excel-arket, sier Vandenbussche.

– For moro skyld koblet vi disse anleggene opp mot et kart for å visualisere det. I et møte med Norsk olje og gass syntes de det var helt utrolig. Det var først da jeg skjønte at vi hadde laget noe spesielt, sier han.

Slik ser Endravas verktøy ut. Vis mer byoutline Endrava

Kort tid etter møtte de Emil Yde Aasen i Northern Lights-prosjektet via Norsk olje og gass. På dette tidspunktet hadde norske myndigheter signalisert at det måtte flere europeiske aktører inn i prosjektet. Det kunne Endravas verktøy hjelpe ham med.

– Det var en heldig tilfeldighet, sier Aasen til E24.

Full oversikt over utslippspunkter

Endrava-gründerne viser frem verktøyet, som heter CaptureMap. På kartet popper det opp små bobler for hver europeiske bedrift med over 100.000 tonn årlig CO₂-utslipp. Titter man for eksempel på Danmark, ser man for eksempel at sementprodusenten Aalborg Portland har et stort CO₂-fotavtrykk.

Kartløsningen gir oversikt over Europas 2.000 største utslippspunkter, og brukeren kan fordele dem på land eller industri. Det går også an å filtrere anleggene etter seileavstand til Northern Lights og andre CO₂-lagre som er under planlegging i Europa.

Emil Yde Aasen (t.h.) i Shell og Northern Lights-prosjektet sammen med Eric Rambech (i midten) og Valentin Vandenbussche i Endrava. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Equinor har brukt verktøyet til å se seg om etter kunder. De store utslippene skjer i sektorer som kraft og varme, olje og gass, jernproduksjon, kjemikalieindustri, sementproduksjon og papirindustri.

– Ser du på passende utslippskilder innenfor 1.500 kilometers avstand, så er det ifølge verktøyet rundt 300 anlegg med CO₂-utslipp på om lag 300 millioner tonn, sier Sandberg i Equinor.

– Det vi i Equinor, Shell og Total har blitt utfordret på i de siste to årene, er om det er potensial og håp i dette markedet. Da kan vi bare vise til dette verktøyet. Vi vet hva de potensielle kundene våre heter og hva de gjør, sier han.

Endravas verktøy bidrar til å gjøre det fremtidige markedet for fangst og lagring mer synlig. Det hjelper Northern Lights med forberedelse til møter med mulige kunder, og brukes i presentasjoner for ulike myndigheter.

– Vi har dialog med et sted mellom 30 og 40 av disse aktørene som du ser på kartet. Så det betyr at vi har en dialog med rundt ti prosent av det potensielle markedet i passende seileavstand, sier Sandberg.

Håper på flere ansatte

Eric Rambech og Valentin Vandenbussche jobbet tidligere sammen i klassifiseringsselskapet DNV GL. De startet opp Endrava i 2016 for å hjelpe andre med å kutte sine klimautslipp. Blant kundene er Oslo kommune.

Endrava skryter av Norsk olje og gass, som har latt selskapet få beholde rettighetene til verktøyet sitt slik at de kan forsøke å gjøre forretninger av det. Gründerne er også svært fornøyde med samarbeidet med Equinor.

– Vi har hatt en veldig verdifull første kunde for CaptureMap i Equinor. For oss handler det nå om hvordan vi får flere brukere om bord til å ta i bruk dette verktøyet, sier Rambech.

– Nå er vi fem ansatte og jobber med å ansette nummer seks og syv. Vi håper å bli 20–30 stykker innen 2025, gjennom å drive rådgivning i tillegg til å tilby verktøy som dette, sier han.

Endrava-gründerne Eric Rambech og Valentin Vandenbussche viser frem verktøyet CaptureMap. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Norsk storsatsing på CO₂-rensing: Mandag lovet statsminister Erna Solberg penger til en norsk storsatsing på fangst og lagring av CO₂ – inkludert massiv støtte til Equinor, Total og Shells CO₂-lagringsprosjekt «Northern Lights». Prosjektet skal frakte CO₂ på skip fra Østlandet til Vestlandet og lagre den i et reservoar på sokkelen. Bygging og ti års drift vil koste 14,2 milliarder kroner. Av dette dekker Equinor og partnerne 3,8 milliarder og staten 10,4 milliarder. I første fase skal Northern Lights kunne lagre 1,5 millioner tonn CO₂ i året fra 2024 og opptil 40 millioner tonn CO₂ totalt. Fangstprosjektene på Norcem og Fortum vil gi 800.000 tonn CO₂ i året

I andre fase kan prosjektet ta mot fem millioner tonn CO₂ i året, totalt opptil 100 millioner tonn Vis mer vg-expand-down

Trenger flere kunder

Equinor, Total og Shell er svært glade for statsstøtten som gjør CO₂-lagringsprosjektet «Northern Lights» mulig.

Men de trenger flere kunder fra Europa for å få ned kostnadene. Det er plass til langt mer CO₂ i reservoarene enn det Norcem i Brevik og Fortums forbrenningsanlegg i Oslo kan levere.

– Vi ser blant annet på sementindustrien og på de aktørene som har potensial til å fange CO₂ på den billigste måten, sier Aasen.

– Vi ser på bioutslipp, som kan gi negative utslipp. Vi ser på stål og jern hvor mange aktører ser dette som en mulighet til å avkarbonisere. Vi ser også på lagring for aktører innen hydrogen og ammoniakk, sier han.

– Løfte om oppskalering

De fleste kundene Northern Lights snakker med er store konsern med mange utslippspunkter og store utslipp, gjerne ti millioner tonn CO₂ til sammen.

– Og så vil de diskutere fangst på ett anlegg med kanskje en halv million tonn. De vil ikke gå i gang med alle sine ti millioner tonn. Sånn sett fungerer Northern Lights som en startup-lab, og det er i grunnen ideelt, sier Sandberg.

Han mener dette er løfterikt, fordi den samme kunden kan bestemme seg for å oppskalere hvis alt viser seg å fungere etter planen.

– Da trenger vi ikke å gå i dialog med nye kunder, for da kan den samme kunden bestemme seg for å lagre enda mer senere, sier Sandberg.

– Tror det kommer til å løsne

I 2019 skrev Equinor en intensjonsavtale med syv potensielle kunder om CO₂-lagring, inkludert Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum, HeidelbergCement AG, Preem og Stockholm Exergi.

Sandberg mener at det kan komme til flere kunder nå som Norge får lageret Northern Lights på plass.

– Nå får Europa tilgang på vårt lager, og forhåpentligvis raskt også lager i Storbritannia og Nederland. Da tror vi det kommer til å løsne på fangstsiden. Det er utrolig vanskelig å lage en hel kjede, og spesielt er det vanskelig å få til lagringssiden, sier han.

– Det som blir utfordringen er å få finansiert fangstprosjektene, for CO₂-utslippskostnaden er fortsatt for lav, sier Sandberg.

CO2-rensing dyrere enn kvoter

Med dagens europeiske kvotepris koster det industrien 25 euro per tonn CO₂ de slipper ut.

Equinors mål er at transport og lagring av CO₂ skal koste mellom 30 og 55 euro per tonn i 2030. Så kommer fangstkostnaden i tillegg.

– Men fangstkostnaden er veldig ulik. Det finnes anlegg som allerede fanger CO₂ og har lav kostnad, mens andre må bygge nye fangstanlegg, sier Sandberg.

– Mange prosjekter har kommet ganske kort. Er det en utfordring?

– Vi får en god indikasjon på hvor modne prosjektene er i høst, når vi ser hvilke aktører som søker innovasjonsfondet om støtte. Vi tror det er flere som vil søke. Det kan bli veldig mange, sier han.

Flere kunder senker kostnaden: Et viktig spørsmål om fangst og lagring av CO₂ er om det blir billig nok til at selskaper i Europa ønsker å velge akkurat denne løsningen. I mandagens stortingsmelding om CO₂-rensingsprosjektet skriver regjeringen at «usikkerheita på nyttesida er stor, og tiltaket kan difor også vise seg å vere svært ulønsamt». På en CO₂-fangstkonferanse i fjor anslo flere aktører at prisen for CO₂-rensing så langt ligger mellom 40 og 90 euro per tonn, og noen mente at den kunne være på helt opp mot 150 euro per tonn. Det er langt over det europeiske selskaper må betale for å slippe ut CO₂ i dag. Kvoteprisen ligger for tiden på 25 euro. Kostnaden ved CO₂-rensing må dermed kraftig ned for å gjøre dette til en konkurransedyktig løsning. Og derfor trenger Equinor flere kunder. – Får vi mange aktører med på dette, så vil kostnaden gå ned. Så målet er lavest mulig, for å si det sånn, sa Equinor-sjef Eldar Sætre til E24 i fjor. Lagringsprosjektet har i utgangspunktet ingen inntekter hvis det ikke blir tatt i bruk av flere enn Norcem og Fortum. Da vil det også fremstå som en trist affære, rent økonomisk. «Rettshavar estimerer noverdien før skatt og utan statens bidrag til minus 7.941 millioner 2020-kroner, og internrenta til å vere negativ», skriver regjeringen i stortingsmeldingen. Vis mer vg-expand-down