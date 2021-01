Hitecvision kjøper andel i Haugaland Kraft

Oppkjøpsfondet kjøper seg inn i kraftbransjen – og vil gjerne ha mer.

Mandag meldte Aftenbladet/E24 om etableringen av et nytt norsk havvindselskap i Haugesund. Bak selskapet Deep Ocean Wind står gründer og tidligere Aker Solutions-topp Knut Vassbotn, Knutsen OAS og Trygve Seglem, Sunnhordland Kraftlag og Haugaland Kraft.

Nå kommer meldingen om at oppkjøpsfondet Hitecvision i Stavanger kjøper seg inn i Haugaland Kraft. Investeringsselskapet kjøper Fjelberg Kraftlags andel på 3,67 prosent, melder Montel. Kjøpssummen er på 365 millioner kroner. Avtalen ble inngått 23. desember i fjor.

Før oppkjøpet blir endelig, må det avklares om noen av de andre kommunale eierne i Haugaland Kraft vil benytte seg av sin forkjøpsrett.

Alf C. Thorkildsen er seniorpartner i Hitecvision. Vis mer byoutline Hitecvision

Hitecvision viser til at oppkjøpet er et steg i retning av hvordan selskapet vil investere framover. Tidligere har pengene i stor grad blitt satt i selskap tilknyttet olje- og gassvirksomhet, men nå satses det mer innen fornybar energi.

– Vi synes dette er kjempespennende. Det viktigste er at Haugaland Kraft er et godt selskap, men det er også et steg i den retningen vi ønsker å gå, sier seniorpartner Alf C. Thorkildsen i Hitecvision til Montel.

Går oppkjøpet av Fjelberg Kraftlags andel i orden, er Hitecvision klar for å kjøpe mer, varsler Thorkildsen. Men konsesjonslovgivningen for vannkraft i Norge setter begrensninger for hvor mye oppkjøpsfondet kan eie – Hitecvision må nøye seg med en minoritetspost.

– Det tok oss mange år å komme der vi er innen olje- og gassinvesteringer. Vi ønsker kanskje å gjøre det litt raskere når det gjelder å komme oss inn i kraftindustrien. Så hvis vi får muligheten til å bli invitert inn i andre kraftselskaper, så er vi veldig interessert i det, sier Thorkildsen.

