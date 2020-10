Venta budsjettsatsing på havvind: – Det kjem ingenting

Karbonlagring og hydrogen får ferske millionar i forslaget til nytt statsbudsjett. Men havvinden må klara seg med eksisterande ordningar.

Medan Noreg foreløpig ikkje har nokon havvindparkar, har andre land hatt parkar i årevis. Bildet er frå eit anlegg i Danmark. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Publisert: Oppdatert: 7. oktober 2020 12:53 , Publisert: 7. oktober 2020 11:58

Saka blir oppdatert.

Før framlegginga av forslag til statsbudsjett for 2021 hadde havvind-næringa store forventningar til kva som skulle koma, og håpet var at det ville koma nye ordningar som kunne bidra til å bygga opp ein stor, norsk industri.

– Det kjem ingenting, seier Jon Evang i miljøstiftinga Zero.

Tidlegare i haust, uttalte han at det måtte koma verkemiddel som kan utløysa to havvindparkar på 500 megawatt kvar, eitt flytande og eitt botnfast. Dette ville ifølgje Evang vera ein veldig god start for eit heimemarknad der norsk leverandørindustri kan øva seg.

Teknologien for å bygga havvindparkar på fast grunn, er moden, men flytande havvindparkar er framleis i startgropa.

Andre grøne næringar kjem betre ut av det i forslaget til statsbudsjett. Regjeringa vil setja av 100 millionar kroner til ny hydrogensatsing og 2,7 milliardar kroner til fangst, transport og lagring av karbondioksid.

Les også Minst 800 skal jobbe med prosjektet. I dag gikk startskuddet.

Les på E24+ I framtida kan han få oppdrag på vindturbinar på størrelse med oljeplattformer

Viser til eksisterande ordningar

I konklusjonen i kapittelet «Finansieringordningar for flytande vindkraft» skriv regjeringa at det allereie finst ulike støtteordningar som skal bidra til at norsk leverandørindustri skal kunna ta del i utviklinga og bidra til å få fram lønsam fornybar kraftteknologi.

«Støtte til bygging av flytande vindkraftverk ligg innanfor Enova og Klima- og energifondet sitt mandat for teknologiutvikling og er dagens hovudfinansieringsmodell for støtte til flytande vindkraft. Regjeringa vil følge utviklinga i teknologien og aktuelle prosjektplanar tett i tida som kjem, og vurdere situasjonen i lys av utviklinga.»

I mars bad Stortinget regjeringa om ei utgreiing og moglege finansieringsmodellar som kan sikra utbygging og realisering av prosjekt innan flytande havvind.

– Regjeringa skriv at dei reknar dette som utkvittert med støtteordningane til Enova. Desse har vist seg å ikkje vera gode nok. Me treng meir aktiv politikk frå regjeringa for å få i gang prosjekta i Noreg, hevdar Evang.

Les også Åpner for større havvindprosjekter

Britisk satsing

Evang meiner norske aktørar no mistar verdifull tid i konkurranse med andre land.

– I går vedtok Storbritannia eit eige mål om 1 gigawatt frå flytande havvind innan 2030. På botnfaste anlegg skal dei opp på 40 gigawatt. Dette har regjeringa grunn til å ta på det største alvor.

Evang håper at budsjettet vil sjå annleis ut etter at Stortinget har behandla det.

– Eg har tru på at alle partia på Stortinget ser at ei satsing no vil kunna gje avkasting på sikt med god margin. Det er ei viktig omstillingsnæring der ein kan bygga på eksisterande kompetanse i petroleumsnæringa. Havvind vil bli ein sentral del av verdas fornybare energimiks.

Her kan du lese mer om Statsbudsjettet 2021 Havvind Statsbudsjettet 2021