Stavanger vil ta ei leiande rolle innan havvind

Med kommunal støtte går den fyrste havvind-konferansen i Stavanger av stabelen neste veke.

Stavanger-ordførar Kari Nessa Nordtun (Ap) håper havvind vil kunna bidra til framtidsretta arbeidsplassar i regionen.

29. oktober 2020 08:37

I juni i fjor vedtok bystyret i Stavanger at det skulle bli arrangert ein nasjonal konferanse om havvind i byen i løpet av 2019.

Etter to utsettingar, den fyrste gongen på grunn av ein konkurrerande konferanse i Oslo, og den andre på grunn av koronasituasjonen i vår, er det endeleg klart for High Wind 2020 onsdag 4. november.

Stavanger-ordførar Kari Nessa Nordtun (Ap) er fyrste talar på podiet.

– Det er viktig at me som energihovudstad og vertskommune for energibransjen tar ei leiande rolle på dette området. Med ein slik konferanse får ein samla næringa og avgjerdstakarar som tar oss vidare inn i eit fornybart energiskifte, seier ho til Aftenbladet/E24.

Stavanger kommune bidreg med 150.000 kroner til konferansen. Kommunen var også med på å bestilla ein havvind-rapport som blei lansert tidlegare i oktober.

– Me har ein unik kompetanse i regionen vår. Derfor vil me vera ein bidragsytar til ei berekraftig framtid og skapa framtidsretta arbeidsplassar, seier ordføraren og viser til FNs klima- og berekraftsmål.

High Wind 2020 Kva potensial ligg det i havvind, og korleis skal det bidra til å gjera Europa karbonnøytralt? Og kva rolle skal Noreg spela? Dette er nokon av spørsmåla som ligg til grunn for konferansen.

Olje- og energiminister Tina Bru deltek. Det same gjer toppar frå blant anna Equinor, Aker Offshore Wind, Shell, Simens Gamesa Renewables, Aibel, NorSea Group og Ocean Installer.

Eitt av dei fyrste punkta på programmet er ein presentasjon av ein rapport om norske moglegheiter innan havvind i marknaden fram mot 2050. Denne er bestilt av Olje- og energidepartementet, Eksportkreditt og Norwep.

– Eg ser fram til at rapporten skal bli lagt fram. Men heile programmet ser veldig interessant ut, seier Nessa Nordtun.

Nyleg blei det også arrangert ein havvind-konferanse i Oslo.

– Treng ein to nasjonale konferansar så tett opptil kvarandre?

– Det var ikkje det som var planen. Men eg trur det er viktig å legga til rette for arenaar for å finna moglegheiter og satsa.