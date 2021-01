20–30 aktører snuser på batterifabrikk: – Responsen så langt har vært formidabel

20–30 aktører har så langt vist interesse for å være vertskap for Hydro, Equinor og Panasonics batterifabrikk. – Det ser lovende ut, sier Hydros prosjektleder Rune Bruøygard.

Illustrasjonsbilde av Hydro-ansatte på Rjukan. Vis mer byoutline Norsk Hydro

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I fjor inngikk Hydro, Equinor og Panasonic en intensjonsavtale om en mulig batterifabrikk i Norge. Nå jobber de med en forstudie som skal vare frem til sommeren.

Før jul sendte de tre selskapene ut en forespørsel til norske kommuner om de ønsker å bli vertskap for anlegget, som etter planen skal startes opp i 2025.

E24 har snakket med ordførerne i Kvinnherad, Kristiansand, Steinkjer og Kinn, som alle ønsker å levere prospekter og delta i kampen om rundt 2.000 grønne jobber. Også en rekke andre kommuner har sagt offentlig at de er interessert.

Hydros prosjektleder Rune Bruøygard bekrefter at interessen har vært stor.

– Så langt er det kanskje rundt 20–30 aktører som har vist interesse og antydet at de ønsker å melde seg på, men hvor mange som til slutt ender med å melde seg på er fortsatt usikkert, sier Bruøygard til E24.

– Vi ønsket å være transparente og gå ut bredt, slik at vi kunne gi alle aktører lik mulighet til å melde sin interesse. Fristen er satt til 28. januar, og vi får se hvor mange som faktisk leverer en søknad, sier han.

Les også Batterifabrikk leter etter tomt

Dette står på «batterikameratenes» kravliste: Arealer på opptil én kvadratkilometer med tilgang på kjølevann

Mulighet for strømforbruk på 100–300 megawatt, det vil si et kraftforbruk på inntil 2,6 terawattimer strøm per år ved en full utbygging

Kommunikasjon, infrastruktur og lokale tjenester for inntil 2.000 arbeidere

Tilgang på 3.000 kubikkmeter kjølevann og prosessvann per dag

Mulighet til å transportere 200 containere inn og ut hver uke

Nærhet til flyplass Vis mer vg-expand-down

Trenger strøm og arbeidskraft

Det er en rekke kriterier som må oppfylles. Kommunen som skal være vertskap for anlegget må blant annet kunne tilby arealer på om lag én kvadratkilometer, kjølevann, nærhet til flyplass og strømkapasitet på inntil 2,6 terawattimer strøm per år ved en full utbygging.

Kommunene må også kunne ha kapasitet til å håndtere rundt 2.000 arbeidere, inkludert kommunale tjenester, tilgang på boliger og transport til og fra fabrikken.

Det har ikke stanset aktørene så langt. Kommuner som Kristiansand, Steinkjer, Kinn og Kvinnherad sier til E24 at de er interessert i å levere sine prospekter.

– Det ser lovende ut. Responsen så langt har vært formidabel, både kommuner, fylker og næringsparker virker å være interesserte, og posisjonerer seg og mobiliserer for å gjøre seg relevant, sier Bruøygard.

Han understreker at arbeidet med fabrikken fortsatt er i en tidlig fase. Panasonic, Hydro og Equinor er fortsatt i arbeid med å vurdere mulighetene for en slik fabrikk for å levere til markedet for litiumbatterier til blant annet bilbransjen i Europa.

– Vi jobber fortsatt med å utvikle forretningscaset og kundegrunnlaget før vi eventuelt kan gå videre med dette, sier Bruøygard.

Les også Kommentar: Grønn batteriteknologi kan bli spydspissen for norsk industri-omstilling

Kristiansand er frempå

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand sier at kommunen er interessert. Kristiansand var med i kampen om Morrow Batteries’ fabrikk, som havnet i Arendal. De var også i dialog om Elkems batterianodefabrikk, som havnet i Porsgrunn.

– Da strandet det på at vi ikke hadde nok næringsarealer tilgjengelig. Det som var nyttig med Morrow-runden var at vi fikk gått en runde for å se på næringsarealer, spesielt for virksomheter som trenger stor strømkapasitet, sier Skisland til E24.

Kommunen har nå sikret seg et område på om lag 2.000 mål i Støleheia, og er ifølge Skiland mye bedre rigget for å ta imot industri som krever mye strøm for.

– Nå legger vi oss langt frempå i runden med Hydro, Panasonic og Equinor, sier han.

Kvinnherad-ordfører Hans Inge Myrvold (Sp) tror en batterifabrikk ville bidratt positivt til folketallsutviklingen og være bra for regionen Sunnhordland og Hardanger. Kvinnherad forsøker nå å sikre tilstrekkelige arealer og strøm til en eventuell batterifabrikk.

– Vi har arbeidet med dette gjennom romjulen i en prosjektgruppe, og gleder oss til å kunne levere fra oss et prospekt, sier Myrvold til E24.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand. Vis mer byoutline Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Går videre med 10–15 kandidater

I den første fasen skal kommunene selv vurdere om de har det som skal til, opplyser Hydro.

– Vi ser for oss at det er 10 til 15 kandidater som vi jobber videre med frem mot sommeren, sier Bruøygard.

– Nesten uansett hvor dette blir vil dette være et stort prosjekt i næringssammenheng, så det er nok ingen steder som er klare på absolutt alt fra dag én. Vi har lokasjoner i Norge som er relevante, men det gjenstår å se hvor langt unna man er, sier han.

Mange kommuner har allerede vurdert sin kapasitet til å ta mot større anlegg. Morrow Batteries vurderte nylig 19 steder på Sørlandet for sin batterifabrikk, før de landet på Arendal. Elkem vurderte også en rekke steder før de valgte Porsgrunn for sin fabrikk for produksjon av batterimaterialer.

– Vi opplever det som positivt. Det virker som flere lokalpolitikere har tenkt gjennom en del av hva som skal til for å være vertskap for et slikt anlegg, og hvordan deres region kan posisjonere seg. Det er viktig med lokal forankring, sier Bruøygard.

– Hva vil en sånn etablering kunne gi for en kommune?

– Det er et potensial for mange arbeidsplasser. Vi ser for oss at det blir en del tilflyttere med familie, noe som også vil kunne gi arbeidsplasser indirekte. Det vil også kunne bli lagt til rette for en verdikjede rundt et slikt anlegg, som kan gi virksomhet, sier Bruøygard.

Les også Hydro og Equinor allierer seg med Panasonic: Vurderer å bygge batterifabrikk i Norge

– Lærerikt å jobbe med

– Det jobber vi på høygir med, sier ordfører Anne Berit Lein (Sp) i Steinkjer kommune til E24.

Hun satser på å levere et prospekt til Equinor, Hydro og Panasonic. Steinkjer har i likhet med mange andre kommuner har åpnet øynene for at det grønne skiftet kan by på nye muligheter for lokal næringsutvikling.

– Jeg tror det er lærerikt å jobbe med dette, vi trenger uansett næringsarealer, og det arbeidet kan skyte fart gjennom denne prosessen. Vi ser blant annet på bærekraft og sjøtransport og har hatt noen verdifulle uker med arbeid, sier Lein.

Også ordfører Ola Teigen (Ap) i Kinn kommune i Vestland fylke ønsker seg batterifabrikk med 2.000 grønne arbeidsplasser. Det kunne også ha dempet noe av den lokale misnøyen med Blackrocks vindkraftverk i kommunen til to milliarder kroner, tror han.

– Det er stor motstand mot vindkraft både her og i nabokommunen Bremanger. Men skapes det lokale arbeidsplasser basert på den kraften, så er det et godt argument, sier han.

Les også Har valgt sted for Gjelstens giga-batterifabrikk

Les også Elkems batteriprosjekt kan få en prislapp på fire milliarder

Les også Ønsker kraftkrevende industri velkommen: – Vi har kraft og arealer

Les også Statnett skal få fram meir kraft til bergensområdet. Ny høgspentlinje kan gi nye konflikter.

Les på E24+ Grønn milliardsatsing skaper skepsis og splittelse

Les også LO og vindbransjen med felles advarsel: Frykter kraftunderskudd fra 2030

Les også Nye direktører i Freyr: Aker-topp Jan Arve Haugan blir driftsdirektør

Les på E24+ Stor rift om få ny batterifabrikk på Sørlandet. 19 tomteeiere i skjønnhetskonkurranse

Les også Storsatsing på batterimaterialer: Elkem skal bygge ny fabrikk i Porsgrunn