Hitecvision og Eni satser milliarder på grønt industrieventyr

Hitecvision og den italienske oljegiganten Eni går sammen om en industriell storsatsing innen fornybarsektoren. Selskapet skal hete Vårgrønn.

Publisert: Publisert: 11. november 2020 08:28

Vårgrønn har som mål å produsere 1 gigawatt fornybar strøm innen 2030. Da må det investeres ca 20 milliarder norske kroner, altså et snitt på to milliarder kroner hvert år i 10 år. Det vil kunne gi et betydelig antall arbeidsplasser, spesielt indirekte. Akkurat som i oljesektoren.

– Vårgrønn skal spille en hovedrolle i utviklingen, etableringen, driften og finansieringen av alle typer prosjekter innen fornybar energi, sier Jon Vatnaland, seniorpartner i Hitecvision og en av dem som har planlagt etableringen av det nye industriselskapet.

– Nå skal vi få på plass et lederteam på fire-fem personer, og så skal vi vokse etterhvert, sier Erlend Basmo Ellingsen, også han seniorpartner i Hitecvision.

Olav Hetland, men mange år bak seg i Statkraft, skal lede Vårgrønn.

Hetland blir sjef

Det er Olav Hetland, som i mange år har jobbet med fornybar energi i Statkraft, som skal være administrerende direktør i Vårgrønn.

Ifølge Basmo Ellingsen er Hetland stasjonert i Oslo, så hovedkontoret skal ligge der.

– Men dersom vi engasjerer folk i Stavanger, så vil det kunne opprettes kontor også her, sier Basmo Ellingsen.

Han utelukker ikke oppkjøp av andre selskaper, men i utgangspunktet skal Vårgrønn vokse ved å utvikle egne prosjekter.

Eni på laget

Eierskapet i joint venture-selskapet Vårgrønn blir det samme som i Vår Energi, der Eni eier 70 prosent og Hitecvision 30 prosent. Det etableres som et norsk aksjeselskap.

– Vi ser store investeringsmuligheter innen fornybarsektoren i det nordiske markedet, sier Jon Vatnaland.

Han nevner elektrifisering av sokkelen som et viktig område.

Eni og fornybart Italienske Eni lanserte sitt nye forretningsområde innen fornybar energi - Energy Solutions - i 2015. Selskapet satser på solenergi og vindkraft. Utenfor Italia er det i dag virksomheter i Kasakhstan, Tunisia, Egypt, Algerie, Pakistan og Australia. Selskapets mål er å produsere sol- og vindkraft tilsvarende 3 GW i 2023 og øke til 5 GW i 2025. Ifølge Claudio Descalzi, toppsjefen i Eni, har selskapet redusert CO₂ -utslippene sine fra 65 millioner tonn i 2014 til 38 millioner tonn i 2019. Vis mer vg-expand-down

Havvind-satsing

Det første selskapet skal kaste seg over er havvind. Optimismen innen havvind har steget markant i det siste. I sommer varslet regjeringen at to store områder i Nordsjøen kan bli havvind-parker.

- Det første vi skal gjøre er å søke konsesjoner for utvikling av havvind på norsk sokkel, sier Olav Hetland. - Disse konsesjonene skal lyses ut i januar 2021, så timingen er perfekt for oss.

Også andre energiselskaper har varslet at de vil søke på disse konsesjonene, så her blir det trolig kamp om lisensene. Områdene heter Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Kommer Vårgrønn også til å satse på vindkraft på land?

– Vi har ikke konkrete planer i dag, og det er jo et følsomt tema i Norge, sier Vatnaland. - Vi vil avvente og se på hvilke dilemmaer som finnes her. Landbasert vindkraft er ikke like kontroversielt i Finland og Sverige, så det er kanskje mer aktuelt der.

Det vil komme havvind-parker i disse to områdene. Det er mest aktuelt å eksportere strøm fra området som ligger på grensen til Danmark.

Glad Kragseth

– Vi ønsker søsterselskapet hjertelig velkommen, sier Vår Energi-sjef Kristin F. Kragseth i en kommentar. Hun innser at Vår Energi er en del av problemet når det snakkes om CO₂-utslipp og klima.

– Derfor er det svært gledelig at våre eiere nå satser så sterkt på grønn energi. Dette vil også gjøre også oss grønnere, sier Kragseth.

Kristin F. Kragseth er sjef i Vår Energi.

NHO applauderer

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid er begeistret for en slik etablering.

– Dette er akkurat det norsk industri trenger nå. Et industriselskap som nyter godt av den kompetansen som finnes i oljesektoren, som skaper nye arbeidsplasser og samtidig redder klimaet. Helt perfekt, sier Almlid til Aftenbladet/E24.

Han minner om at det internasjonale energibyrået (IEA) har uttalt at ca 40 prosent av energien vil komme fra fornybar-sektoren i 2040.

– Det forteller litt om hvor enorm stort dette blir. 2020 vil selvsagt bli husket som pandemi-året, men det skulle ikke forundre meg om vi også kommer til å huske 2020 som det året da alle ville foreta grønne investeringer, sier NHO-sjefen.

Hitecvision Hitecvision er Norges største private oppkjøpsfond, med hovedkontor i Jåttåvågen i Stavanger. Fondet ble etablert av Ole Ertvaag og Ola Sætre i 2000. I dag forvalter det fond for ca 60 milliarder kroner. Har eierandeler i mange selskaper, som Vår Energi, Sval, Moreld og Hav Energy. Vis mer vg-expand-down

Optimistisk Ole Ertvaag

Ole Ertvaag er både gründer og toppsjef i Hitecvision. Det er ikke så lenge siden han sverget til investeringer i oljesektoren - og bare der. Men så fikk han klar beskjed fra sine investorer om at de heller ville satse grønt.

– I verdenstoppen innen offshore-teknologi og som en stor energinasjon, kan Norge bli ledende innen havvind og skape store verdier. Dette er en svært god mulighet for oss, sier Ole Ertvaag i forbindelse med etableringen av Vårgrønn.

Tidligere i år kjøpte Hitecvision-selskapet Sval Energi seg opp i et finsk vindkraftselskap for 100 millioner dollar.

Ole Ertvaag i Hitecvision tror Norge har en unik mulighet til å utvikle havvind.