Kan hydrogen redde både klimaet og oljeselskapene?

BT-kommentator Hans Mjelva (til venstre), daglig leder i Norsk klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen og programleder Marie Misund Bringslid. Vis mer Alice Bratshaug

Publisert: Publisert: 28. mai 2020 15:36

Koronapandemien og stupende oljepris har sendt oljebransjen inn i en ny nedtur, og investeringene på norsk sokkel reduseres med milliarder.

Samtidig varsler EU en storstilt grønn satsing for å få økonomien i gang igjen etter krisen.

Kan en satsing på hydrogen være redningen for både klimaet og oljeselskapene? Og hva skal til for at hydrogen blir vårt nye industrieventyr?

Programleder: Marie Misund Bringslid

Gjester: Hans Mjelva og Lars Henrik Paarup-Michelsen

Produsent: Henrik Svanevik

For nye lyttere:

Podkasten Det vi lever av er et samarbeid mellom Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. I episodene tar vi opp temaer knyttet til noen av Norges viktigste næringer, som olje og gass, havbruk, skipsfart og grønn energi.

Episodene blir vekselvis spilt inn i Bergen og Stavanger.

