Equinor deler ut kontrakter for CO2-lagring

To selskaper har fått avtaler med oljekjempen verdt 640 millioner kroner.

SENTRAL: Oseberg-feltet er en viktig del av karbonlagringen som Equinor planlegger. Vis mer byoutline Helge Hansen, NTB

Fabian Skalleberg Nilsen

Subsea 7 skal prosjektere, anskaffe, bygge og installere rør i forbindelse med Northern Lights-prosjektet til Equinor.

Sistnevnte anslår at kontrakten har en verdi på rundt 500 millioner kroner.

I tillegg har Aibel fått en tilsvarende kontrakt for kontrollsystemet på Oseberg A-plattformen som skal styre havbunnsanlegget. Verdien på denne kontrakten er anslagsvis 140 millioner kroner.

250 årsverk

Subsea 7 skal produsere og legge en 100 kilometer lang rørledning som skal frakte CO 2 fra mellomlagre i Øygarden til en injeksjonsbrønn i Nordsjøen.

Selskapet skal også installere en 36 kilometer lang kontrollkabel som skal koble injeksjonsbrønnen til Oseberg-feltet, der injeksjonsanlegget på havbunnen skal styres fra.

Planleggingen starter umiddelbart. Totalt sysselsetter Subsea 7-kontrakten rundt 250 årsverk i prosjektperioden, ifølge en pressemelding torsdag.

HØYT OG LAVT: Dette er en grafisk fremstilling fra Equinor som viser det planlagte landanlegget (i midten) og resten av karbonprosjektet Northern Lights. Vis mer byoutline Equinor

Snart i mål med kontrakter

Ifølge Equinor er de fleste kontraktene rundt karbonfangst-prosjektet nå tildelt.

– Northern Lights-prosjektet er det første i sitt slag som tilbyr en løsning for å kutte utslipp fra industrikilder i Norge og Europa. Arbeidet på mottaksanlegget har begynt, og med disse to viktige kontraktstildelingene sikrer vi prosjektets framdrift som planlagt, slik at vi kan levere en avgjørende del av det viktige Langskip-prosjektet.

Dette sier Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights i en pressemelding fra Equinor.

