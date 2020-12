Lokal havvindgründer får drahjelp av Ståle Kyllingstad

IKM-gruppen går inn på eiersiden i teknologiselskapet Flexible Floating System, selskapet som har en helt spesiell løsning som kombinerer energi fra havvind og bølger.

Einar Tommy Sundal er oppfinner og leder selskapet Flexible Floating System som har på gang revolusjonerende teknologi for kraftverk for havvind. Vis mer byoutline Marie von Krogh

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi ønsker ikke å gå ut med eksakte tall for denne investeringen, men IKM vil etter dette ha knapt 17 prosent eierandel i Flexible Floating System AS, sier divisjonsdirektør Øystein Stjern i IKM Gruppen til Aftenbladet. Han bekrefter også at dette er en million-investering.

Den helt spesielle teknologien er nå et skritt nærmere realisering. Dersom det virkelig skjer, er det snakk om investeringer i milliardklassen.

– Store muligheter

– Vi har jobbet med dette en del år, men kommersielt er dette et gjennombrudd. Fortsatt må noen steg gjøres før det blir kommersielt, men dette ser veldig lovende ut, sier Einar Sundal til Aftenbladet.

Sundal er mannen og oppfinneren bak konseptet Flexifloat. Han er ansatt på Rosenberg Worley i Stavanger, men utviklet og tok patent på havvindkonseptet i eget firma; Flexible Floating System AS. I juni i fjor hadde Aftenbladet en større reportasje med Sundal, hvor han hjemme i hagen demonstrerte konseptet for det flytende havvindkraftverket.

Det var da gått to år siden oppfinneren laget et provisorisk basseng hjemme i hagen og fylte det med vann. En og annen nabo stakk hode fram og lurte på hva det var. Sundal satte modellen med vindturbiner oppi bassenget og dro i presenningen for å simulere bølger. Spennende, var de enige om at dette var.

Men testresultatene var mer enn spennende. De var også så lovende at Sundal bestemte seg for å gå videre med planene.

Hele havvindstrukturen består av kuber på 30 ganger 30 meter som settes sammen i lenker. For prototypen har Sundal tatt utgangspunkt i at strukturen er 420 meter lag og 240 meter bred med ni vindturbiner per struktur.

– Kort oppsummert gir konseptet størrelse stabilitet og fleksibilitet gir styrke. Det gjør at vi har langt lavere produksjonskostnader enn tradisjonelle havvindkraftverk. Anlegget ligger som et teppe på havet og ligger elastisk i bølgene. Det er ikke bare vind, men også store muligheter for bølgekraft og utnytte solenergien ved å sette solcellepaneler på de store arealene, forklarer Sundal.

Slik ser en illustrasjon av havvindkraftverket ut. Vis mer byoutline Flexible Floating System AS

Rosenberg i førersetet

Rosenberg Worley er også med på laget. Verftet har altså eksklusive rettigheter til å bruke Fleksifloat-teknologien. Derfor inngår nå IKM en samarbeidsavtale med Rosenberg Worley AS for å bistå Rosenberg i teknologiutviklingsfasen, samt på sikt også leveranser av aktuelle produkter og tjenester etter kommersialisering.

– IKM og Rosenberg har i dag et godt samarbeid på flere områder. At dette nå også kan inkludere fornybare energikilder, er veldig gledelig, sier Rosenberg-direktør Jan Narvestad i en pressemelding.

Selve teknologien til havvindkonseptet Flexifloat er basert på å plassere 9 vindturbiner på et stort flytende fundament i stål. Fundamentet er 420 meter langt og 240 meter bred, og består av fleksible kuber i stål som lar konstruksjonen bevege seg på havet som et teppe.

– På denne måten spiller konstruksjonen på lag med kreftene i havet. Dette medfører mindre fundamentkostnader per turbin, og en svært lovende kalkyle for konseptet, sier Knut Høiland. Han leder utviklingen av konseptet i Rosenberg.

Øystein Stjern og IKM har tro på det spesielle havvind-konseptet. IKM vil gjerne bidra både i utvikling og seinere produksjon ved Rosenberg Worley. Vis mer byoutline Arnt Olav Klippenberg

Øystein Stjern i IKM understreker at dette prosjektet passer perfekt i den omstillingen som nå skjer i distriktet.

– Det er spennende for oss at ingeniørmiljøet i oljeservice bidrar direkte i utviklingen av alternative energiløsninger, sier Stjern.

IKM-eier Ståle Kyllingstad er også positiv.

– Vi er overbevist om at offshore vind er et område hvor IKM kan bidra med teknologi og løsninger for fremtiden, sier han i en pressemelding.

– Vi har over de siste 30 årene opparbeidet oss en betydelig kompetanse innen design, konstruksjon og drift av marine konstruksjoner som er relevante for nettopp dette området.

Testes i Danmark

Veien videre er bassengtesting av en mindre modell av anlegget i Danmark tidlig i 2021.

Videre demoanlegg hvor det settes ut i et havmiljø. Den videre utviklingsfasen finansieres av egne penger, støttet av Sundals selskap selv, Rosenberg, IKM og Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Vri Rogaland og Validé.

– Før eventuell kommersialisering må vi verifisere at anlegget kan stå ute i store bølger og sterk vind. Det bør være realistisk at vi går i gang i 2022 med et demonstrasjonsanlegg. Testperioden er rundt ett års tid før en endelig konklusjon kan trekkes, sier Sundal.

– Blir du rik nå?

– Litt vanskelig å si. Potensialet er jo der. Vi har solgt dette inn til Rosenberg som har eksklusiv lisensavtale på å bygge det. Det blir ikke på samme måten som om vi hadde eid alt selv. Men konseptet som sådan har langt større muligheter enn bare innenfor energi. Vi kan tenke oss tilleggseffekter innenfor andre bransjer som havbruk og oppdrett som nærliggende. Det er spennende muligheter her og vi har stor tro på den videre utviklingen, slår Sundal fast.