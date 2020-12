Equinor satser på grønt hydrogen i Nederland

Equinor og tyske RWE blir nå partnere med Shell og Gasunie i Europas største samarbeid om grønt hydrogen, nederlandske NortH₂. – Et banebrytende prosjekt, sier konsernsjef Anders Opedal.

Publisert: Publisert: 7. desember 2020 11:36

Equinor og RWE går nå inn i et større samarbeidsprosjekt som de mener kan «være med på å kickstarte hydrogen-økonomien i Nordvest-Europa».

Prosjektet ble lansert i februar, da med Shell og Gasunie som industripartnere.

NortH₂-prosjektet i Nederland skal produsere hydrogen gjennom elektrolyse, og ta i bruk fire gigawatt kapasitet innen 2030 og ti gigawatt innen 2040.

Dette vil kunne gi en produksjon på 0,4 millioner tonn hydrogen i 2030, og én million tonn i 2040, ifølge selskapet.

– Dette er et banebrytende prosjekt, hvor Equinor ser fram til å bidra, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor ifølge en melding.

– Prosjektet kan bli en viktig del av vårt arbeid med å bygge en konkurransedyktig posisjon innen hydrogen samt skape framtidig verdi og industrielle muligheter, sier han.

Tidligere mandag sa norske Yara at de vil erstatte naturgass med grønt hydrogen på ammoniakkanlegget i Porsgrunn, og kutte 800.000 tonn CO2-utslipp, eller 1,5 prosent av Norges totale utslipp.

Yara har også planer om å bygge ut anlegg for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk i nederlandske Sluiskil, i samarbeid med Ørsted.

Satser på havvind og hydrogen

Ifølge Equinor skal det gjøres en forstudie til neste år, og selve prosjekteringen skal starte i andre halvdel av 2021.

Selskapet peker på at havvindbransjen er i rask utvikling, og at det blir stadig mer grønn strøm. Dette kan passe godt sammen med produksjon av hydrogen på land.

– NortH 2 passer godt med Equinors erfaring og posisjon som en av verdens ledende havvindsoperatører, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Den siste tiden har Equinor tjent gode penger på å selge andeler av sine havvindparker, inkludert fem milliarder fra Credit Suisse for deler av tyske Arkona, ti milliarder fra BP for prosjekter i USA og 2,4 milliarder fra italienske Eni for en andel i Doggerbank.

Vil levere i nordvest-Europa

Nå håper selskapet også å kunne skape verdier ved å produsere hydrogen ved hjelp av havvind.

– Hydrogen vil være en sentral del av å skape konkurransedyktighet for fornybar energi gjennom økt verdi og ved å tilby markedsalternativer. Vi må begynne utviklingen av ren hydrogen i stor skala i dag for å møte målene fra Paris-avtalen, sier Eitrheim.

Målet med NortH₂ er å kunne levere hydrogen til store nordvest-europeiske industriklynger.

Equinor sier at hydrogenbehovet i regionen er raskt voksende. De peker på at Nord-Nederland ønsker å bli en ledende region for produksjon av fornybart hydrogen, for å støtte opp om økonomisk utvikling og nye jobber.

