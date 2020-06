Sverige vil lagre CO₂ i Norge: – Det er veldig bra

Sverige vil godkjenne eksport av klimagassen CO₂. Det kan åpne for CO₂-lagring på norsk sokkel. – Sverige skal bli verdens første fossilfrie velferdsstat, sier miljø- og klimaminister Isabella Lövin (MDG).

Sveriges miljø- og klimaminister Isabella Lövin (Miljöpartiet de Grøna). Vis mer Sören Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 18. juni 2020 21:52

Equinor, Total og Shell bestemte seg nylig for å sette i gang med CO₂-lagringsprosjektet Northern Lights til en kostnad av 6,9 milliarder kroner i første fase.

Det har vært flere juridiske hindre for at andre land skal kunne dumpe CO₂ på norsk sokkel. Ifølge Londonkonvensjonen fra 1975 har det vært forbudt å dumpe enhver form for avfall i havet, og forbudt å eksportere avfall til dumping i andre land. Konvensjonen ble i 2006 erstattet av Londonprotokollen.

Etter påtrykk fra Norge vedtok partene i denne protokollen i oktober en resolusjon som gjør det mulig for land å bli enige om å transportere CO₂ over landegrensene for lagring.

Nå vil Sverige godkjenne denne endringen, som etter hvert kan gjøre det mulig for svensk industri begynne å eksportere CO₂ til Norge for lagring.

– Beslutningen er et ledd i å nå Sveriges klimamål, skriver den svenske regjeringen i en melding torsdag.

– Det er veldig bra

Olav Øye i Bellona er fornøyd med at Sverige nå går videre for å forsøke å få til CO₂-lagring.

– Det er veldig bra at flere land nå melder seg på, også land som ikke har vært opptatt av CO₂-rensing tidligere. Nå ser vi at land som Sverige, Tyskland og Danmark begynner å bli opptatt av dette, sier Øye til E24.

Han påpeker at flere selskaper også viser interesse for denne teknologien. Blant annet har tyske Wintershall, britiske Ineos Oil & Gas og danske Mærsk Drilling sagt at de vil jobbe med CO₂-lagring i Danmark.

Øye mener CO₂-lagring har kommet på bordet i Sverige fordi flere svenske selskaper ønsker å lagre klimagassen i Norge. Equinor inngikk i fjor avtale med flere selskaper som var interessert i dette.

– Stockholm Exergi er blant selskapene som har signert en intensjonsavtale med Equinor, Total og Shell med mål om å lagre CO₂ på norsk sokkel, sier Øye.

– Stockholm Exergi er i likhet med Klemetsrud-anlegget i Norge deleid av Fortum, og har som mål å lagre 800.000 tonn CO₂ i året på norsk sokkel innen 2025. Sementanlegget Cementa AB som i likhet med Norcem er eid av HeidelbergCement er også interessert i norsk CO₂-lagring. Dette har bidratt til å øke oppslutningen om CO₂-fangst blant svenske politikere, sier Øye.

Vil bli fossilfritt

Ifølge Sveriges klimapolitiske rammeverk kan fangst og lagring av CO₂ (CCS) fra fossile anlegg tas i bruk når det mangler rimelige alternativer.

Hvis dette gjøres på anlegg som brenner biologisk materiale, kan det til og med bli snakk om negative utslipp.

– Sverige skal bli verdens første fossilfrie velferdsstat, sier miljø- og klimaminister Isabella Lövin.

– Først og fremst skal vi nå det målet gjennom kraftige utslippsreduksjoner, men i fremtiden trenger vi også å fange opp CO₂ for å nå negative utslipp. Da trenger vi å gjøre det mulig med teknologi som bio-CCS, og dette er et steg i den retning og et steg i å gjøre klimahandlingsplanen til virkelighet, sier hun.

Vil vente på ratifisering

Det er imidlertid flere hindre som gjenstår. Ifølge den svenske regjeringen bør en endring i Londonprotokollen fra 2009 tre i kraft før eksporten skal begynne.

Denne endringen skal tillate transport av CO₂ over landegrenser med tanke på lagring.

To tredjedeler av partene i protokollen må godkjenne endringen for at den skal tre i kraft. Med Sverige vil bare syv av de 53 partene i protokollen ha ratifisert den, påpeker den svenske regjeringen.

– Bellona har jobbet i flere år for at flere land skal ratifisere denne endringen, slik at CO₂ kan sendes fra ett land til et annet land. Dette er en forutsetning for at lagringen kan komme i gang på norsk sokkel, sier Øye.