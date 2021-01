Flere aktører i Rogaland kaster seg inn i kampen om Equinors batterifabrikk

– Dette er midt i vår gate. Men listen over potensielle kandidater blir lang, sier Ketil Barkved i New Kaupang, som jobber for å lokke kraftkrevende industri til Rogaland.

Ap-veteran Tom Tvedt, med ryggen til, blir daglig leder i Kalberg Utvikling AS. Selskapet jobber for utbygging av kraftkrevende industri i området rundt transformatorstasjonen som Statnett bygger på Kalberg nord i Time kommune. Vis mer byoutline Pål Christensen

Målet til Equinor, Hydro og Panasonic er å finne 10–15 tomter som kan kjempe om batterifabrikken. Søknadsfristen er 28. januar.

Fabrikken trenger en tomt på 400 dekar, med mulighet for utvidelse til 1000 dekar. Ifølge selskapene kan prosjektet skape 2000 arbeidsplasser.

Interessen for utbyggingen skal være svært stor, og også i Rogaland kommer flere aktører til å sende inn søknad.