Ladeselskap fullada med ferske millionar

Stavanger-selskapet Zaptec har fått nye investorar med på laget. Målet er å elektrifisera den europeiske bilparken.

Marknadssjef Lasse Hult og dagleg leiar Anders Thingbø i Zaptec er klare for vidare vekst. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: 30. september 2020 16:22

Stavanger-selskapet Zaptec Charger AS produserer ladarar til elbilar hos Westcontrol AS på Tau.

Etter å ha bygd seg opp i heimemarknaden, satsa Zaptec i fjor for alvor i utlandet. Dei selde elbil-ladarar for 14,5 millionar kroner i andre europeiske land.

No har dei økonomiske musklane til selskapet blitt vesentleg større.

– Me har henta inn 236 millionar kroner i ny kapital til selskapet, seier dagleg leiar Anders Thingbø.

Med fleire millionar å rutta med, ser Thingbø føre seg at selskapet kan veksa raskare, særleg internasjonalt. I fjor eksporterte dei 25 prosent av ladarane sine.

Nye aksjonærar

Thingbø fortel at selskapet har fått 140 nye aksjonærar.

– Store tyske, amerikanske og svenske fond er representerte. Det er internasjonal interesse for selskapet. Det trur eg kjem av at me bidreg til raskare elektrifisering av bilparken i Europa. Kapitalen flyt no i retning av samfunnsnyttige, positive selskap som Zaptec.

Fem eigarar er det han kallar for nøkkelinvestorar. Desse er DNB Asset Management, Swedbank Robur Fonder, Nordea Investment Management, Delphi Fondene og Pareto Asset Management.

– Det betyr mykje at me har langsiktige, kapitalsterke investorar som stiller krav til selskapet, og som har meir kapital om me treng det.

På børs

Zaptec siktar seg no inn mot børsen, og er frå 6. oktober til stades på Merkur Market.

– Det er litt lågare krav til å bli børsnotert på Merkur enn på hovudlista til Oslo Børs. Det passar perfekt for Zaptec. Det gjev eigarane våre høve til å bestemma om dei vil eiga eller selja aksjane sine, og det gjev oss tilgang til kapital når me treng det, seier Thingbø.

Når selskapet har vekse seg større, ønsker Thingbø også å prøva å få selskapet inn på hovudlista til Oslo Børs.

