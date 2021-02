Havvindforslag fra NHO: – Konkurransevridende

Ordførere på Haugalandet mener at NHO gir oljeselskapene en fordel i kampen om å få bygge ut flytende havvind. Les rapporten en gang til, svarer NHO-direktør Tord Lien.

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) mener flere aktører må få slippe til med havvindløsninger i havet utenfor Haugalandet. Vis mer byoutline Jan Kåre Ness/NTB

Store selskap ønsker å satse massivt på utbygging av havvind i Norge . Nå har de – Equinor, Aker, Statkraft, Hafslund Eco og Vårgrønn (Eni og Hitecvisions fornybarselskap) – sammen med NHO overlevert en rapport til Olje- og energidepartementet.

Der ber havvindalliansen staten om å få fart på utbyggingen av norsk havvind.

Nå reagerer flere ordførere i kommunene Karmøy (Jarle Nilsen, Ap), Tysvær (Sigmund Lier, Ap), Haugesund og Stord (Gaute Epland, Ap) på at selskapene og NHO anbefaler at det i første omgang kun skal åpnes for havvind som leverer kraft til olje- og gassproduksjon i området utenfor Haugalandet. Dette frykter de også vil gi oljeselskapene fortrinn når området skal bygges ut videre.

– Hvis Norge skal få en posisjon på flytende havvind, kan vi ikke nå låse oss til én løsning. Her må flere få mulighet til å teste ut løsninger for at vi skal bli i stand til å konkurrere internasjonalt, sier ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) i Haugesund til Aftenbladet.

To områder på norsk sokkel er nå aktuelle for havvind, Utsira Nord utenfor Rogaland og Sørlige Nordsjø II på grensen mot Danmark.

For Utsira-området er det flytende havturbiner som gjelder. I rapporten fra havvindalliansen anbefaler de om at staten sikrer støtte til 500 megawatt flytende havvind, som kan være en utviklingsarena for norske leverandører. Og her må tildelingen skje raskt, slik at havvind kan bli en del av løsningen for olje- og gassprosjekt som legges fram før 2022 for å bli omfattet av krisepakken Stortinget vedtok i fjor vår.

Dermed vil innkjøp av kraft fra havvind gi oljeselskapene rett på avskrivinger og friinntekt:

«For at havvind skal kunne spille en rolle for elektrifisering av olje og gass, må tildeling av eksklusivitet til havvindprosjekt hvor dette er hovedformål, gis innen sommeren 2021.», står det i rapporten.

– For oss framstår dette som konkurransevridning. Og det liker vi ikke, for å si det forsiktig. Vi stoler på at regjeringen ikke vil gjøre dette, sier Haugesund-ordfører Mohn.

– Om ordførerne leser dokumentet grundig, ser de at NHOs anbefalinger bidrar eksplisitt til å styrke konkurransen, ikke til å gi eierne i oljefeltene noen økonomisk fordel, svarer Tord Lien, regiondirektør i Trøndelag for NHO og involvert i arbeide med rapporten.

Tord Lien er tidligere olje- og energiminister for Fremskrittspartiet. Nå er han regiondirektør i Trøndelag for NHO. Vis mer byoutline Olav Olsen

Vil bli havvindregion

Haugalandet ønsker å bli en region for havvind. En ting er umiddelbar nærhet til Utsira Nord. En annen er at flytende turbiner har lang historie i området, etter at utprøvingen av Equinors Hywind-teknologi startet i havet utenfor Karmøy i 2009.

På Karmøy har satsingen på havvind fortsatt med eget testsenter for teknologi. Ordfører Mohn viser til at på Haugalandet er flere aktører som satser aktivt på fornybar energi allerede, med Aibel-verftet i Hauesund og Aker-verftet på Stord.

Nå mener ordførerne altså at rapporten NHO har overlevert olje- og energiminister Tina Bru er laget for at oljeselskapenes satsinger på fornybar energi skal tilby kraft til egen produksjon av olje og gass.

– Jeg må si at jeg er overrasket over at NHO stiller seg bak disse anbefalingene og at de kjører så ensidig, sier Mohn.

– Trenger mer kraft på land

Ordførerne vil ikke bare åpne for å bygge ut ett område med 500 megawatt flytende havvind på Utsira Nord – men at det bør åpnes for fire områder med 500 megawatt.

Ved å åpne for flere aktører mener ordførerne vil gi kostnadsreduksjon – og at departementet så kan gi grønt lys for prosjektene med lavest kostnad.

Et selskap som ønsker å satse på flytende havvind på Utsira Nord utenfor Haugalandet er det nylig etablerte Deep Ocean Wind med hovedkontor i Haugesund. Her er også kommunen med på eiersiden, via sitt eierskap i Haugaland Kraft.

– Vi mener det blir feil å sette slike begrensninger som de rapporten gjør. På Haugalandet vil vi i framtiden ha behov for mer kraft på land – blant annet til elektrifiseringen av gassanlegget på Kårstø, behovet Hydro har for sin aluminiumsproduksjon på Karmøy og landstrøm til cruisetrafikken – og her vil havvind være et viktig bidrag, sier Mohn.

– Ikke prioritere ett prosjekt

NHO-direktør Tord Lien – tidligere olje- og energiminister for Fremskrittspartiet - mener altså at ordførerne bommer i sin kritikk av rapporten. I en e-post svarer han at «om ordførerne leser dokumentet litt grundigere, ser de at NHOs anbefalinger bidrar eksplisitt til å styrke konkurransen, ikke til å gi eierne i oljefeltene noen økonomisk fordel. Med våre anbefalinger får Haugaland Kraft og andre aktører uten eierskap i oljelisenser mye mer rettferdig konkurransevilkår enn tilfellet er i dag.»

Lien forklarer at NHO støtter at det ikke subsidieres mer enn 500 megawatt i første omgang med å unngå at kraftnettet og kraftmarkedet ikke påvirkes for mye negativt. Dessuten vil en slik utbygging kreve subsidier i milliardklassen. Så ser Lien at utbyggingen må være tilstrekkelig stor til at det blir effektivt å produsere - såkalt skalafordel – og vil gi industriell utvikling:

«I våre anbefalinger står imidlertid ingenting om at et spesielt prosjekt skal prioriteres eller at det ikke skal kunne omsøkes mer enn ett prosjekt.», skriver Lien.

