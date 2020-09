Nysnø investerer i eit smartare straumnett

700 millionar kroner ekstra over statsbudsjettet gjer at fornybarfondet Nysnø, med Siri Kalvig i spissen. kan halda dampen oppe.

Det statlege fondet Nysnø investerer i selskap som skal bidra til å løysa klimautfordringar. Tysdag blei det kjent at dei går inn i Oslo-selskapet Greenbird.

– Me har ein database der me loggfører alle selskap og fond me er i kontakt med. Lista har over 600 oppføringar. Så langt har det blitt totalt 12 investeringar. Så det er eit trongt nålauge, seier investeringsdirektør Eivind Egeland Olsen i Nysnø.

Måndag besøkte næringsminister Iselin Nybø (V) Nysnø i Stavanger. Ho var der for å fortelja at regjeringa vil gje ytterlegare 700 millionar kroner til fondet i det komande statsbudsjettet. Dette blei fyrst omtalt av Dagens Næringsliv.

– Det betyr mykje for oss. Hadde me ikkje fått pengane, måtte me ha redusert investeringstakten. Me er ein veldig aktiv investor, seier Olsen til Aftenbladet/E24.

Porteføljen til Nysnø Otovo, solenergi, Oslo. I tilknyting til denne investeringa har Nysnø også gjort ei mindre investering i EDEA som leverer leasing-finansiering til Otovo-kundar.

eSmart Systems, smarte nett, Halden

Disruptive technologies, energieffektivitet, Bergen

Norsun, solenergi, Oslo

Zeg Power, hydrogen, Fornebu

Thorvald, landbruk, Oslo

Greenbird, smarte nett, Oslo

Sarsia Seed Fond II, fond, Bergen

Arctern Ventures, fond, Oslo

Alliance Venture, fond, Oslo

Energy Impact Partners, fond, Köln, London og snart Oslo Vis mer vg-expand-down

Eit grønare straumnett

Greenbird har utvikla verktøyet Utilihive. I ei pressemelding uttaler Greenbird-sjef Thorsten Heller at løysinga deira kan bidra til eit meir effektivt og fleksibelt straumnett.

Olsen meiner dette er viktig i ei framtid med meir bruk av fornybar energi.

– Fornybar energi frå sol og vind er diskontinuerleg. Då må ein styra nettet smartare, seier Olsen.

Han forklarer at Utilihive gjer det mogleg å knyta saman data frå ulike målepunkt, som for eksempel straummålarane i heimane våre.

– Greenbird har sett at energiselskap bruker mykje tid på å strukturera og reinska data frå målepunkta. Derfor har Greenbird laga ein plattform som gjer dette for dei, slik at energiselskapa kan bruka tida på å analysera og gjera lure ting i staden.

Fem millionar euro

Greenbird har no sikra seg over fem millionar euro i ny kapital.

– 40 prosent av dei fem millionane kjem frå oss. Resten kjem frå EnBW Venture og London-baserte ETF, som står for Environmental Technologies Fund, seier Olsen.

Han fortel at Nysnø alltid er opptekne av å finna dei beste internasjonale medinvestorane.

– EnBW Venture er investeringsarmen til eit tysk kraftselskap som bruker teknologien til Greenbird. ETF hadde investert i selskapet frå før og blei også med i denne emisjonen.

Ifølgje Olsen er Greenbird til stades i fleire land allereie.

– Dei leverer blant anna til nettselskapet i Taiwan som bruker Greenbird på heile verksemda si.

To år med investeringar

Nysnø gjorde si fyrste investering i oktober 2018. Då investerte dei i solcelleselskapet Otovo.

– Me har ikkje selt oss ut av nokon selskap endå. Me kjem inn som investor relativt tidleg i selskap, og me ventar at me skal eiga i godt over to år, seier Olsen.

Han håper det ikkje er lenge til dei kan offentleggjera nye investeringar.

– Me har nokon på trappene. Dessutan er det mykje spanande som ligg i pipeline for neste år.