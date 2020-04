– Norge har fantastiske muligheter, men det haster

Ny rapport peker på massivt behov for grønne investeringer. Nysnø-sjef Siri M.Kalvig mener Norge nå må gripe muligheten.

LANGSIKTIG: En ny rapport fra Irena viser en mulig kurs mot fornybarsamfunnet. – Nå må vi tenke langsiktig, sier Nysnø-direktør Siri M. Kalvig.

Når regjeringer verden over nå vurderer hvordan økonomien skal stimuleres under korona-pandemien, er de nødt til å gjøre det på en måte styrer verden nærmere klima- og bærekraftsmålene.

Det er et av hovedbudskapene i en ny rapport fra Det internasjonale byrået for fornybar energi (Irena), som ble lagt frem denne uken.

«Den helsemessige, humanitære, sosiale og økonomiske krisen forårsaket av COVID-19-pandemien, kan enten øke avstanden [mellom ord og handling i klimakampen], eller akselerere avkarboniseringen av samfunnene våre», heter det i rapporten.

– Massiv avkastning

Irena har blant annet sett på hva som skal til for å få til en såkalt «dyp avkarbonisering» innen 2050, i tråd med 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen. I praksis innebære det at nærmest alle menneskeskapte utslipp av CO₂ må opphøre.

Irena anslår at det vil kreve investeringer i energi på opp mot 130 billioner dollar (130 000 milliarder) de neste tretti årene, men hevder den «sosioøkonomiske avkastningen» av investeringene vil være massiv.

Ifølge Irena beregninger vil det øke verdens samlede brutto nasjonalprodukt fram mot 2050 med 100 billioner dollar, sammenlignet med «business as ususal». De mener også det vil skape flere titalls millioner jobber.

– Mulig og lønnsomt

Siri M. Kalvig, administrerende direktør i det statlige investeringsselskapet Nysnø klimainvesteringer AS mener rapporten fra Irena er viktig for Norge.

– Den viser både at det er mulig å nå klimamålene, og at det er veldig lønnsomt. Norge har enormt mye å bidra med på veldig mange av feltene rapporten trekker fram, sier Kalvig til E24.

Kalvig trekker blant annet frem at Norge har tilgang på ren energi fra vannkraft, bærekraftige naturressurser fra havet, områder som er egnet til karbonlagring, og at vi har en høyteknologisk maritim sektor, høyt utdannet befolkning og en stabil og styringsdyktig stat.

– Norge har fantastiske muligheter, men det haster, sier hun.

Langsiktig korona-innsats

Ifølge Kalvig er utfordringen blant annet å sikre nok kapital til grønne investeringer, markedsføre grønne norske teknologibedrifter internasjonalt for internasjonale investorer, og også å sørge for at internasjonale selskaper etablerer seg i Norge.

Kalvig ønsker ikke å komme med forslag til konkrete tiltak Staten kan gjennomføre som en del av håndteringen av de økonomiske effektene av korona-pandemien, men mener det er gjort «en kjempeinnsats med den kortsiktige livredningen for næringslivet».

– Nå må vi tenke langsiktig og posisjonere oss for en bærekraftig framtid, sier hun.

Krise og muligheter

Samtidig som flere har omtalt korona-krisen som en mulighet til å gi omleggingen til fornybarsamfunnet et kraftig dytt i ryggen, rapporteres det om at investeringer i grønn energi er rammet hardt.

Det har kommet advarsler fra Det internasjonale energibyrået IEA om at den positive utviklingen for solenergi kan «spore av», og ifølge LA Times mistet over 100 000 arbeidere innen ren energi jobben i USA bare i mars. Analyseselskapet Rystad Energy skrev i en pressemelding i slutten av mars at COVID-19 vil ta bort hele den forventede veksten i nye sol- og vindkraftprosjekter i 2020.

Siri M. Kalvig i Nysnø sier til E24 de har merket at en del av Nysnøs private medinvestorer nå tar en fot i bakken, og at bremsene er på.

– Korona-situasjonen påvirker porteføljen vår, investeringsmulighetene framover og medinvestorene våre. Men jeg tror likevel det vil komme noen veldig gode muligheter fremover, sier hun.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. Vis mer Berit Roald / NTB Scanpix

– Bedre rustet enn ved tidligere kriser

Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, er forsiktig optimist med tanke på framtiden, men sier fornybarnæringen for øyeblikket er rammet hardt av korona-krisen.

– Usikkerheten i verdensøkonomien påvirker selvfølgelig også investeringene i fornybart, sier hun.

– I tillegg påvirker korona hele næringskjeden. Det er vanskelig å bygge solparker når leverandører fra Kina har vært stengt ned, og andre steder er det mange som er stengt inne og ikke kan dra på jobb.

På den positive siden, sier Saltvedt, er rentene lave.

– Det er viktig for fornybar energi, som krever litt større investeringer i startfasen, sier hun.

Saltvedt tror også interessen for grønn energi vil komme raskere tilbake nå, enn ved tidligere økonomiske kriser.

– Fornybarsektoren har et helt annet ståsted nå enn for eksempel ved finanskrisen i 2008. Kostnadene har falt mye, og teknologiene og markedene er langt mer modne. I dag må du ikke stå på barrikadene for klimaet for å synes fornybar energi er interessant å investere i.

– Avkastningsmulighetene i fornybar ser også bedre ut nå enn under oljeprisfallet i 2014, sier hun.