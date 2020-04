Fikk prestisjekontrakt på flere titalls havvind-millioner: - Et gjennombrudd

Scana Offshore AS og det Stavanger-baserte investeringsselskapet Incus Investor har jobbet hardt med å komme seg inn på markedet for havvind.

Bildet er fra Hywind Scotland, Equinor og verdens første flytende havvind-anlegg med seks turbiner. Hywind Tampen på norsk sokkel får 11 havvindturbiner. Vis mer Jon Ingemundsen

Incus-eide Scana Offshore AS har fått kontrakt på levering av forankringsutstyr til Hywind Tampen, som er Equinors nye havvindanlegg. Det er Kværner ASA som har tildelt kontrakten, ifølge en pressemelding fredag.

Kontrakten er av betydelig størrelse for selskapet, det vil si flere titalls millioner kroner, etter det Aftenbladet erfarer.

Havvind på ønskelisten

Det Stavanger-baserte investeringsselskapet Incus Investor, som inntil 2016 var kjent som Scana Industrier, har ønsket seg inn på havvind-markedet. Nå har de lykte med Scana Offshores første utstyrskontrakt i markedet for flytende vindkraft.

Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindturbinene som utgjør Hywind Tampen.

Selskapet skal også levere ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene.

– Kontrakten er en tydelig bekreftelse på våre ingeniørers kompetanse, mener Torkjell Lisland, daglig leder i

Scana Offshore.

Han sier selskapet de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten

For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til

Kværner i løpet av våren 2021.

Illustrasjon som Equinor har laget hvor de ser for seg hvordan Hywind Tampen-området kan bli i framtiden. Vis mer Equinor

Incus Investor Industrielt investeringsselskap med fem porteføljeselskap som har røtter i ulike deler av stålindustrien og hovedkontor i Stavanger. Største eier er Camar AS, et familieeid investeringsselskapet etablert av John Arild Ertvaag. Scana Steel, spesialleverandør av stålprodukter, blant annet marine akslinger og stigerørssystemer Scana Property, eiendomsselskap som forvalter og videreutvikler eiendommer i Norge og Sverige. Scana Offshore, aktør innenfor systemer for offloading, forankring, turreter og swivler til flytende produksjons- og lagerskip. Scana Valve Control, leverandør av ventilstyresystemer. Vis mer vg-expand-down







Hywind Tampen-kake fra Equinors markering av prosjektet med 11 flytende havvindturbiner i oktober 2019. 1 av 2 Geir Søndeland

– Vi har våget å satse

For å komme inn i havvind og havbruk har selskapet utviklet en ny og kostnadsreduserende teknologi, ifølge Lisland.

– Hywind Tampen-kontrakten representerer et gjennombrudd for denne teknologien, og gir oss en klar tilbakemelding om at Scana Offshores fokus på kontinuerlig produktutvikling er rette veien å gå, sier Lisland.

Konserndirektør Styrk Bekkenes i Stavanger-baserte Incus

Investor ASA sier de har jobbet hardt med å komme seg inn på markedet for havvind.

– Kontrakten med en verdensleder som Kværner utgjør både en viktig milepæl og en flott fjær i hatten for vår satsing på forankring til flytende havvind. Gjennombruddet gir oss enda et segment å vokse i, og vi ser havvind som et av de mest spennende områdene for videre vekst de neste årene. Vi er nå aktive i flere segment, noe som gir oss en god spredning i flere bransjer. Vi har våget å satse, og høster nå frukter av dette, sier Bekkenes i meldingen.

