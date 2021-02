Hitecvisions nye milliardsatsing får hovedkontor i Stavanger

Fornybarselskapet Vårgrønn skulle egentlig ha hovedsete i Oslo, men har ombestemt seg. – Vi vil bygge på den kompetansen som finnes i regionen, sier toppsjef Olav Hetland.

Ole Ertvaag er toppsjef og hovedeier i Hitecvision. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB scanpix



I november ble det kjent at Hitecvision og den italienske oljegiganten Eni går sammen om en industriell storsatsing innen fornybarsektoren.

Selskapet heter Vårgrønn og har som mål å produsere 1 gigawatt fornybar strøm innen 2030. Da må det investeres cirka 20 milliarder norske kroner, altså et snitt på to milliarder kroner hvert år i ti år. Det vil kunne gi et betydelig antall arbeidsplasser, spesielt indirekte.

Først sa styreleder Erlend Basmo Ellingsen fra Hitecvision at hovedkontoret skulle ligge i Oslo, men nå har eierne snudd: Selskapets forretningsadresse er lagt til Stavanger.

– Vi vil bygge opp selskapet med hovedbase i Stavanger, bekrefter administrerende direktør Olav Hetland overfor Aftenbladet/E24.

Hitecvision Hitecvision er Norges største private oppkjøpsfond, med hovedkontor i Jåttåvågen i Stavanger.

Fondet ble etablert av Ole Ertvaag og Ola Sætre i 2000.

I dag forvalter det fond for ca 60 milliarder kroner.

Har eierandeler i mange selskaper, som Vår Energi, Sval, Moreld og Hav Energy. Vis mer vg-expand-down

Eneste ansatte i Oslo

I første omgang har det likevel begrenset praktisk betydning at virksomheten har postnummer i Stavanger.

– Jer er foreløpig selskapets eneste ansatte, og jeg bor i Oslo, sier Hetland.

Han er i disse dager i gang med å gjennomføre de første ansettelsene og mener det er for tidlig å si noe om hvor mange som vil jobbe ulike steder på sikt.

– Framover vil vi trolig ha noen medarbeidere både i Oslo og i Stavanger, og kanskje også andre steder, sier toppsjefen.

Samarbeid med oljeselskap

Oljeselskapet Vår Energi har hovedkontor på Forus og er som Vårgrønn eid av Hitecvision og Eni.

Olav Hetland har tidligere jobbet med fornybar energi i Statkraft. Vis mer byoutline Hitecvision

– Vi vil bygge mye på kunnskapen som allerede finnes i Vår Energi og skal bruke deres systemer og ekspertise. Nærheten til det miljøet er en viktig grunn til at vi velger å ha hovedkontor i Stavanger. Det er også mye energikompetanse ellers i regionen, som også er relevant for havvind, sier Hetland.

Han sier arbeidet med å få selskapet på beina er godt i gang.

– Vi er i sluttfasen med de første ansettelsene og jobber mye med to lisenser for offshorevind som er utlyst i Norge. Vi sonderer dessuten terrenget for prosjekter og mulige oppkjøp av selskaper. Det er litt tidlig å si hva som blir neste steg, sier Hetland.

– Skikkelig god nyhet

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er svært godt fornøyd med at Vårgrønn satser på Stavanger.

– Dette er en skikkelig god nyhet for regionen vår. Avgjørelsen viser i praksis den omstillingen vi er inne i. Vi skal jobbe med olje og gass i mange år til, men også fornybar energi, sier ordføreren.

– Denne beslutningen viser at det er her det skjer. Vi har kompetanse, teknologi, folk og entreprenørskap. Jeg håper flere følger etter Vårgrønn, sier hun.

Kari Nessa Nordtun (Ap) håper flere fornybarselskaper følger etter Vårgrønn og etablerer seg i Stavanger. Vis mer byoutline Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Energihovedstaden

Nordtun bekrefter at hun har vært i kontakt med Hitecvision-topp Ole Ertvaag i forkant av adresseendringen, men vil ikke gå i detalj om hva de to har snakket om.

– Jeg gjør alltid det jeg kan for å få nyetableringer hit, sier hun.

– Foreløpig har selskapet én ansatt - i Oslo. Hva betyr det konkret at selskapet får adresse i Stavanger?

– Med denne beslutningen bekrefter de at hovedaktiviteten skal være her. Dette er et bevis på at vi er energihovedstaden.

Nordtun vil ikke spekulere i hvor mange arbeidsplasser etableringen kan skape på sikt.

– Men det er snakk om en betydelig investering, så jeg følger spent med og vil gjøre det jeg kan for at virksomheten får gode muligheter for å utvikle seg her, sier hun.