Norge bør forby flybilletter til under 500 kroner

UKESLUTT: Skal luftfarten bli bærekraftig, bør vi ikke le av forslagene fra Rødt og MDG. De bør heller inspirere til å utforme en grønnere politikk. Slik resten av Europa gjør.

Gard L. Michalsen Sjefredaktør for E24 og Dine Penger

Publisert: Oppdatert: 27. september 2020 16:49 Publisert: 27. september 2020 15:22

Coronaviruset har brakt norske og internasjonale flyselskaper i krise. Disse selskapene renner nå ned dørene hos både myndigheter og aksjonærer på jakt etter nye krisepakker.

Det går noen ganger over i parodien, som når Norwegian-sjef Jacob Schram hevder at det å hjelpe Norwegian, ikke er å sette penger i et tapssluk. Han har muligens glemt selskapets regnskapstall. Og utsiktene fremover.

MEN LUFTFARTENS UTFORDRINGER er ikke akkurat nye. Den enkleste måten å bli millionær i flybransjen er å starte som milliardær, som Virgin-gründer Richard Branson skal ha uttalt. Norwegians aksjonærer vil kjenne seg igjen i det utsagnet. Bare spør Bjørn Kjos.

Ja, selskapet har hatt sin del av uflaks. Men skipet var lastet med så mye gjeld at det ikke tålte store bølger. Og så kom mars 2020.

MER HJELP: Norwegian-sjef Jacob Schram (t.h.) var denne uka på nok et besøk hos den norske regjeringen for å be om krisetiltak. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

SÅ SKAL VI ikke glemme at luftfarten er viktig, for både verden og Norge. Her hjemme trenger vi flere aktører i markedet. Og derfor trør myndigheter verden over til med krisetiltak.

Men når tiltakene går fra den akutte krisen til å se fremover, bør de som utformer politikk også klare å løfte blikket: Hvordan kan vi skape en luftfart som er bærekraftig - både økonomisk, sosialt og for klimaet?

HER HJEMME ER det tilsynelatende en upopulær posisjon å ta, så det er stort sett Rødt og MDG gjør det. Men nettopp disse partiene opplever også en kraftig medvind på meningsmålingene. Det er verdt å merke seg.

MDG ønsker en kraftig økning i flyseteavgiftene, på forskjellige nivåer: 150 kroner per flysete der det ikke går tog, 300 kroner der tog er et alternativ og 600 kroner utenlands

Rødt på sin side foreslo nylig en kakseskatt på flyreiser - en progressiv avgift som øker desto mer du flyr.

DET ER MULIG ingen av disse forslagene er realistiske, men det er ingen grunn til å harselere over dem, slik Jon Georg Dale og Stefan Heggelund gjorde.

Også luftfarten må styres i grønnere retning. Hele verden må kutte drastisk i utslippene. Og siden bransjen er internasjonal, bør avgiftspolitikken også være likest mulig. Med utslippskutt som mål – ikke budsjettinndekning med tilfeldige avgifter i politiske hestehandler.

Det europeiske kvotesystemet vil i seg selv øke prisen på utslipp. EU snakker nå også om å tette andre hull som flyselskapene nyter godt av, ved å innføre avgift på flydrivstoff.

At flyene må bli grønnere, skjønner også selskapene selv. Nevnte Norwegian la nylig frem sin klimaplan. Jacob Schram vil kutte 24 prosent av utslippene på ti år. Og i E24-podden etterlyste han nettopp en avgiftspolitikk som fremmer klimatiltak og får i gang markedet for biodrivstoff. Slik Tyskland nå planlegger.

En gang i fremtiden får vi også utslippsfrie fly. De vil trolig gå på hydrogen, skal vi tro Airbus. Kanskje allerede fra 2035.

VEIEN DIT ER likevel lang. Hvilke andre tiltak kan bidra til å gjenoppbygge en bærekraftig luftfartsindustri det kommende tiåret?

Svaret er neppe å senke prisene ytterligere, slik analysebyrået ForwardKeys nå beskriver. Det kan ikke være sunt når flybilletten til Bergen eller London koster mindre enn flytoget til Gardermoen.

Hadde Rødt eller MDG foreslått å innføre minstepris på flybilletter i Norge, ville politikere fra Høyre, Frp og kanskje Ap stått i kø for å rase. Men det burde de ikke.

De kunne for eksempel lyttet til den østerrikske statsministeren Sebastian Kurz. Den konservative kansleren varslet før sommeren helt ny politikk for en bærekraftig luftfart:

GRØNNERE LUFTFART: Østerrikes statstminister Sebastian Kurz og hans regjering varslet før sommeren en kraftig omlegging av flyavgiftene. Vis mer byoutline LISI NIESNER / X02762

MENS FLYSETESKATTEN FØR varierte fra 3,50 til 17 euro, blir den nå 12 euro flatt. Bortsett fra de aller korteste flyreisene. Der blir avgiften på 30 euro.

Fremtidens flyplassavgifter skal også justeres, og utformes på grunnlag av utslipp og støy.

Sist, men ikke minst: Ingen flybilletter i Østerrike skal koste under 40 euro. Tanken er at prisen ikke skal være lavere enn den reelle kostnaden, og at selskapene ikke jakter profitt på bekostning av klima, økonomi eller ansatte.

DETTE ER TILTAK som Norge kan la seg inspirere av.

Ja, vi er mildt sagt et annet land enn Østerrike, og i Nord-Norge er fly kritisk infrastruktur. Det bør også avgiftspolitikken hensynta.

Men innenrikstrafikken mellom Oslo, Trondheim og Bergen er på topp ti over europeiske flyruter. Det er ikke så rart, når billetten noen ganger er billigere enn flytoget. For ikke å snakke om selve toget mellom disse byene.

Og det bør politikerne tørre å gjøre noe med.

ET GRØNNERE SKATTESYSTEM som i større grad skattlegger forbruk er heller ingen ny tanke. Venstre har snakket om det i mange år. Det er lov å håpe at de fortsetter med det, også i regjering. Venstresida bør ikke få monopol på denne debatten.

Kan hende regjeringen også her skal la seg inspirere av Østerrike. Konservative Sebastian Kurz styrer nemlig sammen med De Grønne.

Søsterpartiet til norske MDG – som stadig hevder at de er blokkuavhengig. Og som snart vil oppdage at At og Sp ikke nødvendigvis er den grønneste blokken.

