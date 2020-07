Equinor planlegger hydrogenanlegg i Storbritannia

Energiselskapet Equinor lanserer tirsdag et prosjekt for å utvikle verdens første anlegg for storskalaproduksjon av hydrogen fra gass i kombinasjon med karbonfangst og -lagring.

Her på Saltend Chemicals Park nær Hull skal Equinor produsere hydrogen. Vis mer Px Group

Anlegget, som skal holde til på Saltend Chemicals Park nær Hull, vil hete H2H Saltend. Prosjektet vil redusere utslipp ved Saltend Chemicals Park med nærmere 900.000 tonn CO 2 i året, skriver Equinor i en pressemelding.

Den innledende fasen av prosjektet omfatter en 600-MW autotermisk reformator med karbonfangst, som ifølge Equinor vil være verdens største anlegg i sitt slag til å omdanne gass til hydrogen.

H2H Saltend tar sikte på at industriklyngen i Humber-området skal nå målet om null klimautslipp innen 2040.

– Verden vil fortsatt ha behov for mer energi med lavere utslipp for at vi skal nå målene i Parisavtalen. Det krever en omfattende avkarbonisering av bransjen, der vi mener at karbonfangst og -lagring samt hydrogen kan, og må, spille en betydelig rolle, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor i meldingen.

– Med private og offentlige investeringer og en støttende linje fra britiske myndigheter, vil H2H Saltend-prosjektet demonstrere mulighetene i disse teknologiene. Sammen kan vi gjøre Humber og Storbritannia til et verdensledende eksempel som andre kan lære av, sier Rummelhoff.

