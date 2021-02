Aarbakke og Lyse vil bore etter kjølevann til datasenter

Et datasenter på Kalberg i Time må kjøles ned. Nå går Aarbakke og Lyse sammen om å bruke oljeteknologi for å hente vann fra Gandsfjorden – i tunnel under Sandnes.

Aarbakke Innovation og Lyse vil se på muligheten for å hente kjølevann til datasenteret på Kalberg med å bore seg til Gandsfjorden. Petroleumsingeniør Linda Monsen og Magnus Moi, mekatronikkingeniør (automasjon), har laget styringen på boretraktoren. Her er prototypen som de nå håper å utvikle videre. Vis mer byoutline Jan Inge Haga