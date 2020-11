Jubler for hydrogenferge i Lofoten: – Vil bli lagt merke til

Fergeselskapet Norled er fornøyde med at regjeringen vil ha hydrogenferger i Lofoten. – Hydrogendrevne ferger på Vestfjorden vil bli lagt merke til over hele verden, sier Norled-sjef Heidi Wolden.

Slik skal Norleds hydrogenferge på sambandet Hjelmeland-Nesvik se ut. Samferdselsdepartementet har nå bestemt at det blir hydrogenferger også i det kommende anbudet for sambandet Bodø-Moskenes.

Publisert: 1. november 2020

Ferge- og hurtigbåtrederiet Norled starter selv opp en av verdens første hydrogenferger på sambandet Hjelmeland-Nesvik i Rogaland neste år, etter tidligere å ha fått bygget verdens første batteriferge.

Administrerende direktør Heidi Wolden i Norled er fornøyd med meldingen fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) lørdag. Regjeringen vil at et av Norges lengste fergesamband, Bodø-Moskenes, skal drives med hydrogenferger fra 2024.

– Hydrogendrevne ferger på Vestfjorden vil bli lagt merke til over hele verden, sier Wolden i en melding.

Administrerende direktør Heidi Wolden i ferge- og hurtigbåtrederiet Norled.

– Gjennom tilgang på flytende hydrogen vil øvrig industri i området få en eventyrlig mulighet til å ta en global lederposisjon innen utvikling og bruk av hydrogenteknologi, sier hun.

Leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero sier til NTB at regjeringens grep er et gjennombrudd for hydrogen som drivstoff i sjøfarten, og at dette kan bli et viktig startskudd på storskala hydrogenproduksjon i Norge.

– Da trengs støtte fra Enova til realisering av storskala hydrogenproduksjon, og rammebetingelser som gjør at merkostnadene i en startfase blir dekket, sier han.

Utlysningen av anbudet om hydrogenferge er planlagt før jul, og kontrakter skal signeres før sommeren 2021. Driften skal starte i 2024. For å redusere risikoen for tilbyderne er anbudsperioden på 15 år, mot normalt ti år.

Bodø-Moskenes er et av Norges lengste fergesamband, og går fra Bodø til Moskenesøya lengst ute i Lofoten. Avstanden er rundt 88 kilometer i luftlinje.

Nel-sjefen ønsker støtteendringer

Norge har flere selskaper som posisjonerer seg for vekst innen hydrogen. Blant disse er Nel som leverer elektrolysører som kan splitte ut hydrogen fra vann ved hjelp av elektrolyse drevet med strøm.

«Meget bra, Erna Solberg, dette var svært gledelige nyheter», skriver Nel-sjef Jon André Løkke på Twitter søndag, med henvisning til regjeringens avgjørelse om å ta i bruk hydrogenferger i Lofoten.

Løkke sender samtidig en oppfordring til olje- og energiminister Tina Bru (H).

«Husk, Tina Bru, at mandatet til Enova også må endres slik at de får mulighet til å støtte grønn hydrogenproduksjon, der er det full stopp i dag», skriver Løkke.

Nel-sjef Jon André Løkke.

Håper på milliardinvesteringer

Norled-sjefen mener at regjeringens beslutning kan gi Norge et forsprang innen klimateknologi. Hun mener at innenlands etterspørsel fra ferger og hurtigbåter er sentralt for å sikre at hydrogenproduksjon kommer i gang.

– Gjennom hydrogensatsingen bygger Norge også grønne arbeidsplasser og muligheter for en ny eksportindustri, samtidig som utslippene knyttet til nødvendig fergetransport reduseres, sier Wolden.

– Store norske industriaktører står klare til å investere milliarder i gryteklare prosjekter, men pengene hadde forsvunnet til prosjekter i andre land om Norge ikke hadde grepet muligheten nå, sier Wolden.

Norled og Westcon-verftet i Ølen har selv fått konkurranse fra skotske aktører om å bygge verdens første hydrogendrevne ferge.

Det Stavangerske Dampskibsselskab solgte i fjor Norled til det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og kanadiske CBRE Caledon Capital Management for et ukjent milliardbeløp.

Store satsinger i EU

EU varslet nylig en hydrogenstrategi som skal legge til rette for opp mot 40 gigawatt kapasitet innen elektrolyse innen 2030.

Tyskland har varslet en satsing på rundt ni milliarder euro på hydrogen, mens Spania setter av en tilsvarende sum. Frankrike skal på sin side bruke opp mot syv milliarder euro på hydrogen.

Norge satte av 100 millioner kroner til hydrogen i statsbudsjettet for 2021. Da Norge i juni la frem sin hydrogenstrategi uten å love noe penger, omtalte Nel-sjef Jon André Løkke det som «tannløst». Statsminister Erna Solberg har varslet at det skal komme et eget veikart for hydrogen i Norge.

