Eksplosiv vekst for Smedvigs datalagringsselskap

Green Mountain utvider sitt datasenter i fjellet på Rennesøy og opplever samtidig en enorm økning i inntektene. På fire år har det Smedvig-eide selskapet gått fra 90 til 360 millioner.

Det er her i de gamle fjellhallene til Nato på Rennesøy at Green Mountain har sin hovedbase. Administrerende direktør Tor Kristian Gyland kan melde om en sterk økning i inntektene de siste årene. Vis mer byoutline Carina Johansen

21. september 2020

– Vi fortsetter å oppleve økt etterspørsel etter våre bærekraftige datasentertjenester. Spesielt de større skyleverandørene trenger oss for raske utbygginger i et marked der etterspørselen etter deres skytjenester akselererer, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland, i en pressemelding.

4,5 millioner i resultat

Videre står det at selskapet har inntekter som er fire ganger høyere i dag enn i 2017. Det betyr at Green Mountain i år styrer mot en omsetning på 360 millioner kroner ettersom inntektene i 2017 var på 90 millioner kroner. I fjor var omsetningen 152 millioner kroner med et resultat før skatt på 4,5 millioner kroner.

– Flertallet av nye kontrakter blir signert med internasjonale kunder, sier Gyland, som kan fortelle at de for bare få dager siden utvidet datahallen på Rennesøy. Den ble bygget i løpet av ni måneder - midt i den største koronakrisen.

«Størrelsen på den ferdige fjellhallen, inkludert infrastruktur i tunnelene, er rundt1800 kvadratmeter. Kapasiteten i denne datahallen er 2,5 MW, men et nytt prosjekt for å doble kapasiteten til 5 MW er allerede igangsatt og forventes være ferdig tidlig neste år. Som med alle Green Mountain datasentre driftes den 100 prosent av fornybar vannkraft», heter det i pressemeldingen.

Nye sentre på Kalberg og i Oslo

Ifølge Tor Kristian Gyland kommer Green Mountain til å vokse ytterligere i nær framtid.

– Vi har allerede startet enda et utvidelsesprosjekt for samme kunde, og vi jobber aktivt med å finne nye lokasjoner for vekst. Det mest lovende området akkurat nå er Kalberg i Rogaland, men senere i høst åpner vi også vårt tredje datasenter i Oslo-området, sier Gyland.

