Økonomisjef sluttet på dagen: Sammenlignet Motvind med syklubb

Økonomisjefen i anti-vindkraftorganisasjonen Motvind slutter, og sier at han ikke har fått tilgang til ett eneste styrereferat siden i vår. – Trist når noen ikke ser forskjell på en syklubb og en landsdekkende interesseorganisasjon.

Den siste tiden har det oppstått interne konflikter i Motvind, som jobber mot vindkraft.

Mandag sluttet økonomisjef Jan Warberg i Motvind på dagen, etter å ha jobbet der siden april. Warberg er ikke formelt ansatt i Motvind, men organisasjonen har kjøpt inn tjenester fra hans firma.

E24 kjenner innholdet i Warbergs oppsigelse.

«Jeg har ikke helse til å fortsette dette med et slikt styre/eller mangel på styre», skriver han.

«Styret har sviktet totalt i den perioden jeg har vært her – jeg har ikke fått tilgang på [ett] eneste styredokument. Dette er offisiell informasjon i en slik organisasjon», skriver Warberg.

E24 har vært i kontakt med økonomisjefen. Han ønsker ikke å uttale seg om saken.

I strid

Styret i Motvind skal ha vedtatt å fjerne funksjonen som generalsekretær. Rune Haaland, som har denne jobben, mener på sin side at det er opp til landsmøtet å fjerne denne funksjonen, og ikke styret.

Haaland har kalt inn til landsmøte i Motvind 14. november, selv om dette er styrets jobb. Styret har bedt medlemmene se bort fra Haalands innkalling, og varsler at det vil kalle inn til ekstraordinært landsmøte 31. oktober.

Styret skal også ha vedtatt å kjøpe fri styreleder Eivind Salen to dager i uken for å være arbeidende styreleder, ifølge dokumenter E24 har sett. Ifølge Motvinds vedtekter skal eventuelle honorarer til styret vedtas av landsmøtet.

Administrasjonen i Motvind, inkludert økonomisjef Warberg og generalsekretær Haaland, hevder at de ikke har sett noe til styrereferatene det siste halvåret, og at det har gjort jobben deres krevende.

– Syklubb

I oppsigelsen uttrykker økonomisjefen at det har vært vanskelig å gjøre jobben sin uten å vite hva styret har vedtatt.

«Jeg kan ikke være med i en organisasjon som IKKE styres av styrevedtak – jeg har ikke fått ET styrevedtak siden jeg startet i april», skriver han.

«Det er trist når noen ikke ser forskjell på en syklubb og en landsdekkende interesseorganisasjon», legger Warberg til.

I oppsigelsen etterlyser Warberg også dokumentasjon på at generalsekretær Rune Haaland er avsatt.

«Det eksisterer ingen gyldige vedtak om å avsette generalsekretær, til tross for at jeg har purret styret om dette, dermed er han satt aktiv i [det administrative verktøyet] Styreweb igjen», skriver Warberg.

«Kassen er øyeblikkelig tom»

E24 skrev mandag at generalsekretær Rune Haaland fryktet konkurs i Motvind. Dette underbygges av interne e-poster som E24 har sett.

Warberg skrev i helgen en e-post til styremedlemmene, hvor han påpekte at de har et ansvar når administrasjonen ikke får den informasjonen den trenger for å gjøre jobben sin.

«Dersom noen i styret pålegger de øvrige medlemmer å unnlate å svare – eller gi fra seg informasjon – er dette et forhold som fort kan ende i at organisasjonen er konkurs om få dager», skrev økonomisjefen.

Han påpekte at han ikke kan styre Motvinds økonomi ut fra hva enkeltmedlemmer hevder har skjedd i møter, uten noen dokumentasjon. Warberg skriver at han oppfatter at «styret kollektivt motarbeider organisasjonen».

Nestleder Harald Kjelstad i Motvind-styret sier at det ikke er bra at administrasjonen ikke har tilgang på styreprotokollene.

– Nei, selvfølgelig, sier Kjelstad til E24.

– Tar et tak nå

Nestlederen i Motvind-styret kan ikke si hvor styreprotokollene er, eller hvorfor økonomisjefen i Motvind Norge ikke har hatt tilgang på dem.

– Det vet jeg faktisk ikke noe om. Jeg er ikke den som fører protokollene og legger dem inn, sier Kjelstad.

– Men de finnes?

– Ja, i hvert fall for en god periode. Funksjonen med dokumentasjon og arkivering av protokoller har ikke vært vår hovedoppgave, men vi tar et tak nå for å få orden på dette, sier Kjelstad.

– Uten tilgang på referat er det vanskelig å drive organisasjonen, ifølge økonomisjefen?

– Det er pussig. Det forundrer meg. Jeg har orientert ham muntlig. Han etterlyser vel underskrevne protokoller, da. Det er Rune Haaland som skal legge protokollene inn i systemet. Han har deltatt i møtene og ført protokoller for styret, unntatt møtet den 14. september, sier Kjelstad.

Generalsekretær Rune Haaland i Motvind Norge opplyser til E24 at han ikke har ført noen protokoller for styret siden februar. Siden det har ansvaret ifølge Haaland ligget hos styreleder Eivind Salen. Ifølge Haaland har Salen ikke lagt inn noen protokoller i Motvinds arkiver i denne tiden.

Salen henviser E24 til Kjelstad for svar.

– Økonomisjefen sammenligner Motvind med en syklubb. Hva sier du til det?

– Jeg kan ikke kommentere det, sier Kjelstad.

