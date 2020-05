Hun kjenner de unges klima-angst

Barn under 12 år - Generasjon A - er svært opptatt av klima, økologi, engangsplast, multinasjonale selskaper, samfunnsansvar – og de bruker de sosiale kanalene TikTok og Quibby til å kommunisere.

Flere tusen mennesker deltar i klimabrølet i Oslo 30. august i fjor. 11 år gamle Bettina Skjerstad-Hansen fra Tåsen hadde møtt opp for klimasaken. Vis mer Ole Berg-Rusten/Scanpix

Driva 2020, klimaforedragene som formidles av Nysnø gjennom hele mai, setter i dag barn og unge i sentrum. Det er den britiske forfatteren, foredragsholderen, bloggeren og journalisten Chloe Combi som har det ca 15 minutter lange foredraget.

Her kan du lese litt mer om henne.

Foredraget holdes på engelsk, og tekstes på engelsk, og kan strømmes her:

Forfatter Chloe Combi har intervjuet mange tusen barn og unge om klima og framtiden. Vis mer

Chloe Combi har gjennom sin forskning intervjuet titusener av ungdommer for å forstå deres forventninger og bekymringer for hvor verden er på vei og hva vi kan gjøre for å endre kurs. Hennes mest kjente bok, «Generation Z: Their Voices, Their Lives», kom ut i 2015.

