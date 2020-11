Over 200 norske selskap hadde havvind-inntekter i fjor

Norge har foreløpig berre éin vindturbin til havs, men mange norske selskap tener allereie pengar på eksport i den veksande marknaden.

Dagleg leiar Roger Lillestøl og styreleiar Jon Arne Silgjerd viser fram ein vindmålar som er ein viktig del av utstyret når Automasjon og Data leverer vêrdatasystem til havvind-bransjen. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

For havvind-veteran Automasjon og Data begynte satsinga som «ein dyr hobby». No har dei hausta erfaringar frå den veksande, internasjonale marknaden, som skil seg frå dei dei kjente til i olje- og gassnæringa.

Ivar Slengesol i Eksportkreditt er bekymra over at den norske handelsbalansen går med eit aukande underskot dersom ein ser bort frå inntektene frå olje og gass.

– I 2019 omsette norsk leverandørindustri til olje og gass for 36 gongar meir enn det tilsvarande industri for havvind gjorde. Me må få bygd opp eit økosystem for havvind i Norge, seier han, og kjem med eit forslag til korleis ein skal få det til.

