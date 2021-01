Forsker hevder havvind er fint for fisken

Energiminister Tina Bru drog til Noregs einaste flytande vindturbin, «Zefyros», utanfor Karmøy då ho i fjor lanserte opninga av to felt i Nordsjøen for havvind. Her saman med Gunnar Birkeland, styreleiar i den norske havvindklynga, Norwegian Offshore Wind Cluster.

Vis mer