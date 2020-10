Tangen mener fornybar energi er dyrt: – Det er mange om beinet

Oljefondet skal bruke opp mot 100 milliarder kroner i fornybar energi, men Oljefondets leder Nicolai Tangen sier det er krevende å finne gode prosjekter.

Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen sier at fornybar energi koster mye penger, og at det kan bli krevende å finne fornybarinvesteringer som tilfredsstiller fondets krav til avkastning og risiko. Vis mer byoutline Olav Olsen

Publisert: Publisert: 31. oktober 2020 16:52

Det kom frem under en høring om Oljefondet i Stortinget fredag.

Oljefondet skal begynne å investere i fornybar energi som for eksempel havvind, men kommer sent til markedet.

Tidligere har Oljefondet sagt at de første av disse investeringene kan komme allerede i 2020. Men fornybar energi har blitt mer attraktivt for mange investorer, og nå sier Oljefondet at det er vanskelig å gjøre gode kjøp.

– Erfaringen vår så langt er at mange investorer ser etter slike investeringer, og at prisingen derfor ikke alltid er like attraktiv for oss, sa Oljefondets sjef Nicolai Tangen på høringen fredag.

– Vi skal gjennomføre disse investeringene med de samme krav til avkastning og risiko som øvrige investeringer. På kort sikt kan det være krevende å finne prosjekter som oppfyller disse kravene, sa Tangen.

Svekket krone og oppgang på børsene førte denne måneden til rekordverdi i Oljefondet på rundt 10.880 milliarder kroner. Siden da har valutasvingninger og markedssvingninger redusert verdien med rundt 300 milliarder kroner.

– Mye konkurranse

Tangen fortalte Stortinget at Oljefondet har satt sammen et «meget kapabelt team» som nå ser på vind- og solprosjekter i Europa og USA.

Men han antyder at det vil kunne ta tid å finne lønnsomme investeringer i dette markedet.

– Det er veldig mye konkurranse om disse prosjektene. Det er mange om beinet, det er mange som skal inn den døren. Vi kan ikke si nøyaktig når disse tingene kommer til å lande, sier Tangen.

Oljefondet har sagt at havvindprosjekter og solprosjekter er det mest aktuelle på dette feltet. Det er imidlertid ikke uendelig av slike prosjekter, og de siste årene har slike eiendeler blitt mer ettertraktet blant investorer.

Også oljeselskapene har begynt å jakte på havvindprosjekter. Equinor solgte nylig deler av to havvindprosjekter i USA til konkurrenten BP for nær 10 milliarder kroner. Det er 12 ganger mer enn Equinor opprinnelig ga for dem.

Og den danske utbyggeren Ørsted har for vane å selge seg ned når prosjekter nærmer seg ferdigstillelse. For eksempel solgte selskapet halve Hornsea 1-prosjektet til Global Infrastructure Partners for 48 milliarder kroner i 2018.

– Kommer litt sent til bordet

– Man kommer litt sent til bordet, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i fornybarbransjens organisasjon Norwea til E24.

– Det er veldig mange investorer som søker den typen investeringer for tiden. Men for en dyktig investor finnes det fortsatt gode investeringer, sier han.

Mange finansielle aktører har gått inn i fornybar energi de siste årene. Det har gjort at prisene har steget, og det fører til at avkastningen blir lavere, påpeker spesialrådgiveren.

– Det er en kjensgjerning at fordi disse prosjektene gir trygg avkastning, så er den ikke nødvendigvis tosifret, sier han.

– Det skal den heller ikke være. Har du langsiktige priskontrakter og garantier fra leverandørene, hvilken risiko er det da man skal ha betalt for? spør han.

– Brenner lyset døgnet rundt

Aasheim mener det er fristende å peke på mindre modne markeder hvis Oljefondet vil forsøke å finne lønnsomme og rimelige fornybarprosjekter.

– Eller så må man konkurrere med etablerte pensjonskasser som har kjent dette markedet lenge, sier han.

På høringen fredag sa Nicolai Tangen at det å utvide det geografiske området hvor Oljefondet kan investere, trolig ville gi større regulatoriske utfordringer.

– Det er viktig å si at vi på ingen måte har gitt opp arbeidet med å lande prosjekter i Europa eller i Amerika. Vi jobber for fullt med dette, og har et stort team som jobber med dette hele tiden. Så her brenner lyset døgnet rundt, sier Tangen.

Vil offentliggjøre stemmer på forhånd

På høringen fredag trakk Tangen også frem at fondet fra neste år av vil offentliggjøre hva det vil stemme før generalforsamlingene i selskapene hvor det har aksjer.

– Her vil vi være helt verdensledende, sa han.

Oljefondet har så langt offentliggjort hva de har stemt på generalforsamlinger i løpet av påfølgende dag. I noen tilfeller har de også offentliggjort stemmingen på forhånd, for å flagge sitt standpunkt i viktige saker.

Fra neste år av blir dette altså hovedregelen for fondet.

