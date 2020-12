Esa gir grønt lys for momsfritak på elbiler i to år til

EØS-tilsynet Esa godkjente onsdag momsfritaket på elektriske nullutslippsbiler i ytterligere to år, fordi de mener det er i tråd med EØS-mål om miljøvern.

Esa tillater momsfritak på elbiler i to nye år. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

EØS-avtalen tillater at statsstøtte kan brukes for å fremme miljøverntiltak som kan bidra til å øke andelen av nullutslippsbiler. Esa mener at tiltaket er i tråd med norske og EØS-mål om å redusere klimagassutslipp, skriver Esa.

Momsfritaket ble godkjent av Esa første gang i 2015.