Skal bygge verdens første frakteskip drevet av hydrogen

Wilhelmsen-rederiet og partnerne har fått 80 millioner kroner i støtte fra EU for å realisere pionerprosjektet til havs.

Ifølge Hege Økland kan skipet flytte mer enn 25.000 vognlaster fra vei til sjø. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 22. oktober 2020 14:02 , Publisert: 22. oktober 2020 13:05

I 2024 skal verdens første hydrogendrevne frakteskip sjøsettes. Det kom fram da rederiet Wilhelmsen og partnere som Equinor og Norsea Group la fram planene i Dusavik i Stavanger torsdag.

Skipet får navnet «Topeka» og skal frakte gods mellom oljebaser langs norskekysten. Det skal også frakte flytende hydrogen – i tillegg til å bruke hydrogen som drivstoff.

– Denne dagen er en milepæl. Dette kan for alvor markere starten på hydrogeneventyret, sa Hege Økland, som er sjef for det maritime nettverket NCE Maritime Cleantech, da planene ble lagt fram.

Millionstøtte

Hun mener prosjektet er viktig på tre måter:

Det utvikler hydrogenteknologi.

Last flyttes fra vei til sjø.

Utslippene reduseres.

Ifølge Økland kan skipet bidra til å flytte drøyt 25.000 vognlaster med gods bort fra veien og redusere utslippene med 20.000 tonn CO₂.

Prosjektet har nå fått 80 millioner kroner i støtte fra EU gjennom programmet Horisont 2020. Totalt er det anslått at skipet vil koste rundt 300 millioner kroner.

Resten av finansieringen er foreløpig ikke endelig avklart, men Wilhelmsen har tidligere varslet at de også vil søke Enova om støtte.

Jan Eyvin Wang, til høyre, la fram hydrogenplanene på vegne av Wilhelmsen torsdag. Olje- og energiminister Tina Bru (H) var også til stede for å kaste glans over presentasjonen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Tidligere enn lovet

Ifølge Jan Eyvin Wang, som er direktør for industrielle investeringer i Wilhelmsen, tegnet og designet rederiet et nullutslippsskip i 2005. Da ble det sagt at det skulle være klart i 2025.

Nå kommer skipet ett år tidligere enn lovet.

– Jeg tror dette er starten på noe som blir langt større enn «Topeka» i seg selv, mener Wang.

Han viser til at målet er at teknologien skal tas i bruk verden over.

– Dette skipet skal seile relativt korte distanser. Men ser vi at teknologien virker, kan den også brukes på fartøy som seiler langt. Da tror jeg vi kan få slike skip i trafikk fra 2030, sier Wang.

– Banebrytende

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener prosjektet skaper framtidstro og optimisme.

– Dette er banebrytende. Vi må knekke hydrogenkoden, og dette er et godt eksempel på det, sier Bru.

– Jeg tror potensialet for Norges del er kjempestort. Vi kan bygge og utvikle fartøy med hydrogen som drivstoff. Vi har et veldig godt teknologisk miljø i den maritime næringen, noe som vises her, sier hun.

Å flytte godstrafikk fra vei til sjø har lenge vært et uttalt mål fra norske myndigheter. Det har imidlertid vært vanskeligere å gjennomføre i praksis.

– Alle løsninger som kan bidra til det, er bra. Og det er veldig mye bedre når sjøtrafikken er utslippsfri. Derfor er dette prosjektet et veldig viktig skritt i riktig retning, sier Bru.

Slik skal skipet «Topeka» se ut. Vis mer byoutline Illustrasjon

– Mer effektivt

Norsea Group, der Wilhelmsen er største eier, har hovedkontor i Dusavik og drifter en rekke baser langs kysten.

– Dette prosjektet er fortsettelsen på en reise vi har hatt fra LNG, via landstrøm og nå til hydrogen, sier driftsdirektør Lars Haug.

Han peker på at det ikke bare er miljøaspektet som er positivt ved å frakte gods til havs istedenfor på vei.

– Det innebærer bedre sikkerhet og er dessuten mer effektivt, sier Haug.

Her skal hydrogenfabrikken bygges, på Equinors Mongstad-anlegg. Bildet ble tatt da planen ble lansert tidligere i år. Fra venstre Sturle Bergaas, Bjørn Sundland og Steinar Madsen. Vis mer byoutline Bjørn Erik Larsen

Milliardfabrikk

Hydrogenet som skal drive skipene, skal produseres på en ny hydrogenfabrikk på Equinors anlegg på Mongstad, i samarbeid med kraftselskapet BKK og Air Liquide.

Planene for fabrikken ble lansert tidligere i år og innebærer en investering på én milliard kroner. Anlegget skal som skipet være ferdig i 2024.

– Vi er med på dette fordi vi mener hydrogen vil være en viktig energibærer i framtiden, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.

Hun viser til at Equinor har 175 skip i trafikk daglig, blant annet for å transportere gods mellom basene langs kysten og til plattformene ute i havet.

– Vi har store ambisjoner om å redusere selskapets utslipp. Får vi skip med lavere eller ingen utslipp, vil det hjelpe betydelig. Vi må være med på det grønne skiftet for å være aktuelle i framtiden, sier Tveit.

