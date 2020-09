Vil satse på hydrogenbåt til oppdrett: – Det går en del diesel

Moen verft og Moen Marin søker om penger til å utvikle et nytt hydrogenskip til Midtnorsk Havbruk, med lokalprodusert hydrogen som kan erstatte fossil energi. – Det går en del diesel, sier Roger Eiternes i Midtnorsk Havbruk.

Slik ser Moen Marin for seg en hydrogendrevet arbeidsbåt for oppdrettsbransjen. Vis mer byoutline Moen Marin

Publisert: Publisert: 16. september 2020 13:42

Søknaden til programmet Pilot-E leveres onsdag, og målet er å utvikle en arbeidsbåt for oppdrettsbransjen, drevet på utslippsfritt hydrogen.

Bak prosjektet står også forskningsinstitusjonen Sintef, kraftselskapet NTE og drivstoffleverandøren H2 Marine som er en del av Greenstat, samt fornybarklyngen Renergy.

Ifølge aktørene skiller dette seg fra en del tidligere prosjekter ved at det i hovedsak er industriaktører som går inn med penger og risiko.

Prosjektet inkluderer både bygging og drift av et produksjonsanlegg for hydrogen, og selve arbeidsbåten.

Aktørene bak prosjektet opplyser ikke hvor mye penger de ønsker. Det vil trolig bli en dialog med støtteapparatet om hvor mye som trengs. Summen vil også bli offentliggjort når støtten eventuelt deles ut.

– Det er et spennende prosjekt. Nullutslipp er veldig viktig for oss, vi ønsker å redusere bruken av fossilt brensel, sier Roger Eiternes i Midtnorsk Havbruk til E24.

– Vi har 12 arbeidsbåter i drift og en del fôrflåter med dieselaggregat, så det går en del diesel, sier han.

– Greit å få bekreftelsen

Aktørene bak prosjektet viser til at Erna Solberg vil lage et veikart for hydrogen i Norge, og bruke milliarder på å utvikle ny industri og nye løsninger.

– Vi har jobbet med dette en god stund. Men det var greit å få bekreftelsen fra Erna på at dette er satsingsområde også nasjonalt. Hvis vi får støtte så satser vi på at produksjonen av hydrogen blir vellykket. Da kan det bli flere båter etter hvert, sier Eiternes.

Oppdrettsbransjen har en flåte på rundt 750 til 900 arbeidsbåter, og de fleste av disse er i dag dieseldrevet. Med et snittforbruk på 400 liter i døgnet slipper denne flåten rundt 280.000 tonn CO₂ per år, ifølge søknaden.

– Modige aktører

Målet med prosjektet er å «utvikle og demonstrere en komplett verdikjede» for hydrogen produsert med fornybar kraft gjennom elektrolyse ved Rørvik, som er et maritimt knutepunkt.

– Får vi penger til dette, og klarer vi å holde kostnadene nede på det nivået vi tror, så bygger vi båt, sier Thomas Bjørdal i Renergy-klyngen til E24.

– Vi samler et konsortium med modige aktører som ser muligheter. Midtnorsk havbruk og Moen Marine og Moen verft er villige til å ta risiko ved å bygge båten, og H2 Marine og NTE ser mulighetene til å investere i et produksjonsanlegg for hydrogen hvor det kan bli større etterspørsel når dette løsner, sier Bjørdal.

Renergy utarbeidet i fjor et veikart for Trøndelag fylkeskommune, hvor de så på mulighetene for å bygge lokal infrastruktur for hydrogen. De ser store muligheter for å ta i bruk lokalprodusert drivstoff langs kysten.

– Vi har et potensial på hundrevis av båter langs kysten som etter hvert skal over på nullutslipp, sier Bjørdal.

– Det løser litt av utfordringene når man setter opp et prosjekt langs hele verdikjeden og fordeler risikoen langs hele kjeden, fra dem som investerer i produksjonsanlegget til dem som investerer i selve båten, sier han.

